Flygchefen: Så kan biobränsle bli en svensk storindustri

Flygets stora och växande utsläpp går stick i stäv med både de svenska och de globala klimatmålen. Utvecklingen väcker alltmer oro bland såväl flygresenärer som beslutsfattare. Och nu ger sig alltså även statliga flygplatsjätten in i debatten om flygets klimatpåverkan.

"Det är en mycket prioriterad fråga och Swedavia ligger redan i frontlinjen bland världens flygplatser. Målet är att vår verksamhet på våra tio flygplatser ska vara helt fossilfri 2020, vilket främst nås genom stora satsningar på elektrifiering av alla markfordon och på biobränslen", säger Jonas Abrahamsson.

Bolaget köper också in biobränsle motsvarande den mängd som förbrukas vid bolagets tjänsteresor. Från och med onsdagen, den 19 december, och under några dagar framåt kommer årets volym på cirka 450 ton biobränsle att blandas in när flygplanen tankas på fem av flygplatserna, däribland Arlanda, Bromma och Landvetter.