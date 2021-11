Finansaktörerna intar scenen under klimatmötet

Storbritanniens konservativa finansminister Rishi Sunak öppnade onsdagens evenemang med att berätta om ett antal nya krav på brittiska företag att sätta upp tydliga planer för sitt nettonollarbete till 2050.

Hans inledningstal följdes av en diskussion ledd av FN:s särskilde sändebud Mark Carney. Diskussionen handlade bland annat handlat om hur finanssektorn kan ställa om kapitalflöden så att framtida finansiering ligger i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål och samtidigt bygga välstånd och tillväxt i den fattigare delen av världen som är mest sårbara för klimatförändringarna.

På morgonen berättade också finansnätverket Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ, om sitt arbete. I sin delrapport skriver GFANZ att nätverket har samlat 450 finansaktörer från 45 länder som tillsammans förvaltar 130 biljoner dollar. Pengarna ska nu riktas om mot investeringar som ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

Under dagen presenterade också FN-initiativet Race to Zero sina slutsatser kring hur mycket finansiering klimatomställningen kräver fram till 2050.

Samtidigt lanserades Global Resilience Index, ett index som ska hjälpa försäkringsbolag att mäta och jämföra motståndskraften mot klimatförändringar hos länder, företag och leverantörskedjor.

Stora utfästelser från finanssektorn där stora finansaktörer går samman och berättar om hur mycket kapital de förvaltar, vilka krav de ställer på världens politiska ledare och hur de ska ställa om sina kapitalflöden i hållbar riktning är något allmänheten fått vänja sig vid genom åren.

Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkan, har dubbla känslor kring typen av utspel som presenterades på onsdagen.

”Det är väldigt viktig att stora investerare uttrycker den här viljan och mobiliserar kapital i stor skala till investeringar i lösningar. Samtidigt har det varit en lång tid av ord. Jag vet att många investerare är frustrerade över att det inte är enklare att investera hållbart till en acceptabel risk, till exempel i grön infrastruktur i utvecklingsländer.”

Gunnela Hahn tror också att allmänheten känner sig ”avtrubbad av alla storstilade löften”.

”Det krävs politiskt ledarskap som gör verkstad av alla ord. Det är paradoxalt att kapitalet i dag är mer långsiktigt än politiken, även om politiken i Sverige ihop med näringslivet är en blueprint för ett fossilfritt samhälle”, säger hon.

Nadine Viel Lamare har ett mångårigt förflutet på Första AP-fonden, har lett det Londonbaserade investerarinitiativet Transition Pathway Initiative och arbetar i dag som rådgivare inom klimat och finans på Naturvårdsverket. Hon säger att dagens initiativ från finanssektorn är betydligt mer ambitiösa än de som lades fram på exempelvis klimattoppmötet i Paris för fem år sedan.

”Ambitionen att göra något på riktigt är större i dag än inför Paris. Jag skulle säga att de här initiativen är viktiga. De senaste åren har finanssektorn gått från att ställa krav på beslutsfattare till allianser där finansaktörerna lovar att bli en del av lösningen och därför ställer ännu tydligare krav på beslutsfattarna. Vi pratar här om exempelvis pensionsförvaltare över hela världen. Det ger en betydligt större tyngd”, säger hon.

Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden, tycker också att utspelen från finanssektorn har blivit allt mer betydelsefulla.

”Hur mycket de här utspelen påverkar beror förstås på. Vissa initiativ får ett stort inflytande och vissa inget alls. Jag tycker att åtaganden som handlar om krav på olika typer av nettonollåtaganden är viktiga. Dessa krav får stor betydelse då det är många som står bakom dem och de går i en konkret riktning. Fokus måste ligga på realekonomiska förändringar. Justeringar av portföljer hit och dit betyder inte så mycket. Det tror jag de flesta inser i dag.”