EU vill stötta energiomställningen med utsläppsrätter från framtiden

EU-parlamentarikerna vill inte se ökade koldioxidutsläpp för att få in pengar för att hantera energikrisen, vilket EU-kommissionen föreslagit. I stället lanserar de ett eget förslag.

EU-kommissionen har tidigare föreslagit en ökad försäljning av utsläppsrätter från marknadsstabilitetsreserven för att dra in 200 miljarder kronor till att hantera energikrisen efter Rysslands invasion av Ukraina. Det skulle innebära ökade europeiska koldioxidutsläpp och möttes genast av kraftig kritik, särskilt när det presenterades strax efter att EU-parlamentets miljöutskott i våras röstat för tuffare klimatpolitik och minskad tillgång på utsläppsrätter.

Under måndagskvällen röstade miljöutskottet igenom ett motförslag som går ut på att ta utsläppsrätter från framtiden, 7 procent av den totala mängden från utsläppshandelsperioden 2028-2030 och i stället auktionera ut dem under 2023-2025 för att få in 200 miljarder kronor till EU-kassan.

”Jag tycker det låter som ett ganska bra förslag. EU-kommissionens förslag att tillföra nya utsläppsrätter är sämre för klimatet än det här förslaget, som inte innebär någon förändring av antalet utsläppsrätter. Fler utsläppsrätter i omlopp just nu kan stabilisera priset och eftersom klimatomställningen accelererar kommer de här utsläppsrätterna inte att behövas i framtiden”, säger Lars Zetterberg, klimatpolitisk expert på IVL Svenska miljöinstitutet, till Aktuell Hållbarhet.

I EU:s miljöutskott röstade 48 ledamöter för förslaget, däribland alla svenska parlamentariker, medan 15 röstade emot och 4 lade ner sina röster. Nu återstår omröstningarna i ekonomiutskottet och budgetutskottet som har huvudansvaret för frågan. Det väntas ske den 24 oktober. Sen ska hela EU-parlamentet ta ställning i frågan den 9 november.