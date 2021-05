EU-topp om rekorddyra utsläppsrätter: "Priset borde vara mycket högre"

Så sent som för några år sedan var priset för att släppa ut koldioxid via EU:s utsläppsrättsystem 5 euro per ton och i december i fjol var prislappen drygt 30 euro per ton.

Prisökningen drivs av EU:s skärpta mål för att reducera koldioxidutsläppen fram till år 2030.

Men prisrallyt har fått industrier runtom i Europa att reagera. Bland annat har European Steel Association, en sammanslutning av ståltillverkare, uttryckt oro.

”Ett problem är att våra globala konkurrenter inte har någon koldioxidrestriktioner. En annan sak är att det blir mycket svårare att investera i nya teknologier”, sa Axel Eggert, chef för branschorganisationen, till Financial Times i slutet av april då priset låg strax under 50 euro per ton

Ståltillverkarna uppskattar att ett ton stål kräver två utsläppsrätter. Med det nuvarande priset på utsläppsrätter blir kostnaden alltså över 100 euro per producerat ton stål, eller omkring en tiondel av försäljningspriset.

Samtidigt väntar sig analytiker fortsatt stigande priser på utsläppsrätter. Någon intervention från EU är heller inte att vänta.

”Det är en marknadsmekanism, men om vi vill nå våra mål tänker jag att priset borde vara mycket högre än 50 euro. Men det är upp till marknaden”, sade Frans Timmermanns, EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för den så kallade Gröna given inom unionen, på ett event anordnat av Europeiska Universitetsinstitutet under fredagen, enligt Reuters.

100 euro per utsläppt ton koldioxid är en nivå som analytiker lyfter fram för att exempelvis grön vätgas ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ.

EU:s system för handel med utsläppsrätter, ETS, har som syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom att sälja ett begränsat antal utsläppsrätter. En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter. Unionen bestämmer inte direkt priset på marknaden, men kan påverka indirekt genom att skruva på utbudet av utsläppsrätter.