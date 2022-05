EU röstar om skärpta utsläppskrav för bilar – ”en tajt omröstning”

Taxibåten P-8, som kommer sjösättas inom ett år, baseras på samma plattform som den nya privatbåtsmodellen C-8 från Candela. Båtarna går på bärplan, vilket sparar både på energi och på miljö.

”Passagerarmarknaden är ju större än privatbåtmarknaden, så det känns naturligt för oss att röra sig i den riktningen. De är också de båtarna som används väldigt mycket, så ska vi ha en miljöpåverkan så känns det naturligt att gå in i det”, säger Gustav Hasselskog, Candelas grundare och vd.

Taxibåtarna kommer ha plats för upp till 10 passagerare. Leif Eriksson har varit i taxibåtbranschen sedan 1965, eller sedan ”förra årtusendet”, som han själv konstaterar. Under sina 57 år på Östersjön har den erfarne kaptenen sett hur miljön påverkas av den tunga trafiken, och det var främst ut miljösynpunkt som han nappade på P-8.

”Candela gör ju inga vågor och vi har sett ökad stranderosion genom åren på grund av höga vågor. Det ska även bli skönt att slippa bullret från dieselmotorerna, både för min egen del och för de som är runtomkring”, säger Leif Eriksson.

Candela P-8 kan ta sig fram snabbt i känsliga vikar och längs bryggor där andra båtar måste köra långsamt, eftersom bärplansbåten inte gör svall.

Köpet av båten är möjlig tack vare det statliga investeringsstödet Klimatklivet. Här kan alla typer av verksamheter, från företag till bostadsrättsföreningar, få upp till 70 procent i stöd för fysiska klimatsatsningar. Årets andra ansökningsperiod pågår fram till den 18 maj.

”Vi fick hjälp med runt 60 procent av kostnaden. Annars hade det varit lite tufft”, säger Leif Eriksson, vars nya båt fick en prislapp på 1,5 miljoner kronor. Det kan jämföras med Leif Erikssons nuvarande dieseldrivna taxibåt, som kostar över 5 miljoner kronor i nypris.

Candelas passagerarbåtssatsning stannar inte vid taxibåtar. Bolaget har även P-12 på lut, tidigare benämnd P-30, en 12 meter lång passagerarfärja som tar 30 passagerare. Stockholmarna kommer bli de första att testa färjan genom ett projekt mellan elbåtstillverkaren och Region Stockholm. Beräknad sjösättning för testtrafik med betalande passagerare är i januari nästa år.

Foto: evelina carborn

”Vi ser ett enormt intresse och är i dialog med 400 potentiella kunder nu. I städer som Hongkong, San Francisco och Stockholm finns enorma möjligheter, inte bara att konvertera fossiltrafiken till sjöss utan även att få en överflyttning från landbaserad trafik eftersom den här blir extremt mycket mer miljövänlig. P-12 kommer även att kunna köra fortare än mycket landbaserad trafik”, säger Gustav Hasselskog.

I november tog Candela in 245 miljoner kronor från EQT Ventures i en finansieringsrunda som värderade bolaget till 1,4 miljarder kronor. Produktionen flyttas från Lidingö till en ny fabrik i Rotebro norr om Stockholm som i en första etapp är på 5.000 kvadratmeter. Där räknar man med att inom två år kunna bygga 400 C-8 båtar per år, och även passagerarbåtarna.

”Vi kommer inte behöva ta in pengar i år, just nu har vi ett relativt gott kassaflöde. Samtidigt expanderar vi väldigt fort. Bara i produktionen kommer vi gå från 30 till 100 personer till årsskiftet, sedan ökar vi på med försäljning och utveckling också. Så vi får se i början på nästa år om vi behöver ta in mer pengar”, avslutar Gustav Hasselskog.