EU-parlamentet skärper krav på hållbart flygbränsle

Under torsdagen röstade EU-parlamentet om sin ståndpunkt när det gäller lagförslaget på hållbart flygbränsle, kallat Refuel Aviation. I stora drag röstades förslaget igenom med lite smärre ändringar. Från 2025 ska två procent av allt flygbränsle vara förnybart, 35 procent år 2040 och 85 procent år 2050. Det gäller alla plan som tankar vid en flygplats inom EU.

”Det har varit ett hårt arbete att förhandla fram det här förslaget. Nu har vi ett tydligt utslag, vilket ger oss tydligt mandat inför trilogförhandlingarna med kommissionen och ministerrådet som börjar tidigt i höst, säger Erik Bergkvist, socialdemokratisk EU-parlamentariker, till Aktuell Hållbarhet.

Det liggande lagförslaget förbjöd flygbränsle gjort på palmolja, men parlamentarikerna enades i dag om att även utesluta palmfetter, soja och sojaderivat.

Ursprungligen ville varken den konservativa gruppen EPP eller den liberala gruppen Renew se högre ambitioner än EU-kommissionens förslag på 63 procent förnybart till år 2050. Högergruppen ECR ville till och med se sänkta ambitioner medan Socialdemokraterna, Vänstern och De gröna ville ha 100 procent förnybart till år 2050.

”Vi hoppas att det kommer uppstå bränsleproduktion så nära flygplatserna som möjligt. Men från början kommer det inte vara så, därför vill vi initialt se ett bokföringssystem så att om ett flygplan inte kan tanka förnybart på ena flygplatsen så blir flygbolaget skyldigt att tanka mer förnybart på andra ställen”, säger Erik Bergkvist.

Han tror att förhandlingarna kommer att bli klara sent i höst och att de formella, avgörande omröstningarna kommer att ske under det svenska ordförandeskapet under första halvåret 2023. Om dagens målsättning om 85 procent förnybart till 2050 kommer överleva trilogförhandlingarna kommer det innebära att flyget får lättare att klara de höjda kraven i EU:s utsläppshandel.

”EU-kommissionen har aldrig lagt ett så här stort sammanslaget lagpaket tidigare som Fit for 55, så det kommer krävas mycket jobb för att få alla att funka ihop”, säger Erik Bergkvist.

334 EU-parlamentariker röstade för förslaget, 95 emot och 153 la ned sina röster.