EU-kommissionen föreslår hållbarhetskrav för finansiell rådgivning

WWF-ekonomen Sebastien Godinot säger till nyhetstjänsten Ends att lagändringarna kan resultera i stora skiften av privatspararnas kapital mot mer hållbara alternativ. Européernas privata sparkapital uppgår i dag till 32 biljoner euro.

De föreslagna lagändringarna är tänkta att vägas in i befintlig lagstiftning under MiFID II och Försäkringsförmedlingsdirektivet. Lagändringarna kan komma att träda i kraft först efter det att EU:s institutioner har enats om ny lagstiftning för rapportering om hållbarhetsrisker, som ska tydliggöra definitionen av vad kriterier för ESG (Environmental, Social and Governance) innebär. Förhandlingarna väntas bli klara under året.