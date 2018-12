EU fasar ut kolsubventioner till 2025

Genom beslutet utesluts kraftverk med ett utsläpp på över 550 gram koldioxid per kilowattimma från stödet, vilket gör att det inte längre kommer att kunna ges till kolkraftverk.

Enligt miljöorganisationen Can Europe finns det dock två allvarliga problem med överenskommelsen. För det första börjar den nya koldioxidgränsen gälla först år 2025. För det andra finns det ett kryphål som gör att den nya lagstiftningen inte gäller för alla de stödprogram som redan har beslutats, plus alla stödprogram som kommer att beslutas under hela nästa år.

Därmed kan vissa kolkraftverk fortsätta att subventioneras av EU-medborgarna till slutet av 2030, bland annat kolkraftverk på sammanlagt 4 GWh som håller på att byggas i Polen, uppger Can Europe.