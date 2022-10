Etnisk tillhörighet toppar diskrimineringsligan

Inom samhällsområdet arbetsliv utgjorde etnisk tillhörighet i fjol 39 procent av de 849 anmälningar som inkom till DO, vilket gör det till den allra vanligaste diskrimineringsgrunden.

En person som anmält sin arbetsgivare för diskriminering till följd av etnisk mångfald vid rekrytering är Catherine, som egentligen heter något annat. Hon är uppvuxen i Sverige och har en internationell yrkesutbildning inom bank och finans. Hon har också den utomeuropeiska bakgrund som arbetsgivare i dag ofta säger sig efterfråga.

Hon berättar att hon fick kämpa i nära två decennier för att få in foten på en svensk bank. Och när hon väl fått en provanställning dröjde det bara ett par månader innan hon slutade.

”Chefen kände sig hotad av mig och ville hitta fel. Det var många subtila saker som dök upp, hot och kommentarer. Det är tufft att komma in som svart. Nästan alla har förutfattade meningar om mig som mindre värd och mindre kunnig”, säger Catherine.

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) utreds omkring tio procent av samtliga anmälningar som inkommer till myndigheten.

Fram till i fjol hade DO en inriktning som sa att man skulle jobba på strukturell nivå och främst ta sig an prejudicerande fall. Detta har dock ändrats och sedan slutet av förra året ligger större fokus på att utreda anmälningar för att fler ska få upprättelse. Fortfarande måste DO dock göra ett urval bland anmälningarna, till följd av de mängder som strömmar in till myndigheten.

Av de anmälningar som rör diskriminering i arbetslivet berör de flesta rekrytering.

”Men hur den kommer till uttryck mer precist ger inte vår statistik svar på, då krävs det andra metoder”, säger Martin Snygg Söder, ansvarig för DO:s statistikrapport.