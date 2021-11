Eneroth om flygets klimatallians: ”Ett viktigt steg”

En ny klimatallians för flyget får kritik under klimatmötet Cop26 och anklagas för att grönmåla branschen. Bland länderna som undertecknat finns Sverige.

Under onsdagen lanserades en ny flygdeklaration, International Aviation Climate Ambition, under klimatmötet i Glasgow. Sverige var ett av de 22 länder som skrev under avtalet, där man lovar att försöka minska flygets utsläpp i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Vilket i praktiken betyder en minskning av de globala utsläppen med 45 procent till 2030, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

Utöver Sverige har bland annat USA, Australien, Norge, Nya Zeeland och Kanada anslutit sig till deklarationen. Länderna ligger alla på topp fem-listan över högst koldioxidutsläpp per capita från flygindustrin.

I avtalet står det att länderna ska ”stötta utveckling och distribution av hållbart flygbränsle” och bidra till nya flygtekniska innovationer som minskar koldioxidutsläppen.

Samtidigt som man i skrivelsen konstaterar att flygandet kraftig kommer att öka under de kommande 30 åren saknas löften om utsläppsminskning eller specifika åtgärder. Istället är det samarbeten och ambitiösa åtgärder som ska leda till mindre utsläpp.

Att avtalet saknar konkreta mål och åtgärder har gjort att den fått kritik från flera håll. Miljöorganisationen Greenpeace har kallat avtalet för ”greenwashing”.

”Det är det verkligen. Jag ser inte hur världen har rört sig mot ett mer hållbart flyg på något sätt med den här alliansen”, säger Doug Parr, policychef på Greenpeace till DN.

Även miljöorganisationen Transport & Environment har kritiserat initiativet och uttrycker att åtgärderna är otillräckliga.

”Världen skriker efter starka åtgärder för att hantera de globala flygutsläppen. Men det här duger inte. Vi kan inte låta den här deklarationen förringa de faktum att länder individuellt bör gå längre och fortare”, säger Matt Finch, policychef på Transport & Environment i Storbritannien i ett pressmeddelande.

Men från svenskt håll är det positiva tongångar. Infrastruktursminister Tomas Eneroth (S) framhåller att avtalet är en början.

”Det är helt nödvändigt att få till internationella allianser. Det är ett avtal med höga ambitionsnivåer och därför ett viktigt steg”, säger han till Di.

Vad gäller den kritiken som avtalet mött konstaterar Tomas Eneroth att de som riktat kritiken borde se till utvecklingen som skett.

”Alla måste inse att vi bara för några år sedan inte hade ett initiativ för en omställning av branschen. Jag önskar att alla hade lika stora åtaganden och samma utveckling som Sverige haft. Men så är det inte i stora delar av världen. Man borde se det positiva i att vi har börjat arbetet”, säger han och konstaterar att det finns många framtida åtgärder för länderna.

”Det finns mycket mer att göra. Från Sverige har vi gått fram med krav om att flygbeskatta flygbränsle och införa reduktionsplikt för biobränsle. Vi har även tagit beslut om miljödifferentierade start- och landningsavgifter. Det finns mycket som varje medlemsland kan göra och vi i Sverige tar täten”, säger han.

Även arbetsgivarorganisationen Transportföretagen välkomnar den nya flygdeklarationen och fokuset på klimatpåverkan.

”Betydelsen av detta dokument får inte underskattas eftersom det markerar hur viktigt det är att hantera flygets klimatpåverkan tillsammans med andra stater istället för att ensidigt lägga på nationella pålagor eller begränsningar, uppger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten i ett pressmeddelande.