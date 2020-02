Elbåtarna ska bli tillgängliga för fler: ”Ingen ambition att bli lyxvarumärke”

Det var under våren 2019 som de första svävande båtarna med en speciell bärplansteknik gick ut till kund. I år är målet att producera och leverera 40 båtar till både svenska och internationella båtentusiaster.

”Vi får ut ungefär en och en halv båt per månad. Snart ska vi upp i två”, säger Gustav Hasselskog, vd för Candela.

I nästa kvartal ska produktionen ligga på tre båtar per månad. För att klara det måste personalstyrkan på 32 medarbetare öka. Nu anställer Candela ungefär en person i veckan.

Hittills har bolaget tagit in 60 miljoner kronor i kapital. Lika mycket räknar Gustav Hasselskog med att behöva ta in under året. Omsättningen 2019 landade på runt 20 Mkr.

”Vi är fortfarande i en uppstartsfas, vi tjänade inga pengar förra året. Men tittar man på våra planer så kommer vi att under andra halvåret att börja generera eget kassaflöde”

Med bärplan som lyfter båtens skrov ska Candela göra sina båtar mer energisnåla än andra elbåtar på marknaden. Energiförbrukningen sänks med 75 procent när båten är ovanför och inte i vattnet.

Batteriet är detsamma som används i elbilen BMW i3 och beställs direkt från bilföretaget. Motorn levereras från Slovenien. Utöver det har all tillverkning nyligen flyttat till företagets lokaler på Lidingö.