Efter energirallyt - här kommer nästa börsvinnare

Hållbara investeringar gjorde succé under 2020, främst drivet av kursrusningar för många bolag inom elektrifiering och förnybar energi. Men i år kan det bli andra ESG-faktorer som hamnar i marknadens fokus.

Hållbara investeringar som ESG-fonder blev fjolårets absolut hetaste och mest framgångsrika placeringsstrategi. Coronapandemin har agerat väckarklocka för hur katastrofala händelser som klimatförändringar kan påverka företagen och därmed avkastningen för aktieägarna. Krisen har också ökat uppmärksamheten inte bara för E, miljö och klimat utan även S i ESG, där såväl investerare som samhället i stort alltmer fokuserar på hur företag behandlar alla sina intressenter, från anställda till leverantörer och aktieägare.

En redan stark hållbarhetstrend förstärktes sedan ytterligare under hösten med USA:s nyvalda president Joe Biden som lyft upp frågor om miljö och klimat på agendan på ett helt annat sätt än sin företrädare.

Med en ökad efterfrågan följer utbudet med. Antalet ESG-fonder ökade under 2020 med över 100 procent till drygt 4.000 stycken, enligt investmentbanken JP Morgan. Nettoinflödet till ESG-fonder i Europa och USA ökade med 172 procent under förra året, konstaterar Société Générale i en analys. Sedan 2017 har nu det totala kapitalet som förvaltas i ESG-fonder tiofaldigats. ESG-fonderna presterade också under 2020 i snitt en klart högre avkastning, 10,4 procent, jämfört med det totala fonduniversumets 7,0 procent.

Det här betyder också att de stora investmentbankerna satsar hårt på ESG-analys för att vägleda investerare i den fortsatta utvecklingen där hållbarhetsfaktorer bara blir allt viktigare och pekar ut de viktigaste trenderna att hålla koll på under 2021.

Credit Suisse konstaterar att förnybar energi under det gångna året varit det klart bäst presterande temat inom hållbarhetsområdet. Aktier exponerade mot förnybar energi avkastade i snitt 99 procent under 2020, att jämföra med 14 procent för MSCI AC World index.

”Den diskussion vi i allt högre grad har med investerare handlar om frågan hur länge denna outperformance kan fortsätta”, skriver banken i en analys.

Credit Suisse rekommenderar nu istället investerare som söker exponering mot företag som drar nytta av fokus på klimatförändringarna att titta på byggbranschen och bolag som arbetar med energieffektivitet.

Kollegorna på Morgan Stanley höjer också ett varningens finger för många av de renodlade förnybar energi-aktierna som Tesla, Vestas och Plug Energy, som rusat det senaste året, samtidigt som banken ser klimattemat som ett som kommer att dominera även 2021.

UBS å sin sida pekar ut coronakrisen som den viktigaste ESG-trenden även 2021.

”Även om vaccinationer förhindrar de värsta effekterna av covid och livet återgår till nästan ”normalt” 2021 tror vi att en lång svans av covid-effekter kommer att omforma hur regeringar, samhället och marknaderna svarar på andra ESG-risker just nu som klimatförändringarna, luftföroreningar, biologisk mångfald, bristande social jämlikhet, digitaliseringen och leverantörskedjorna”, konstaterar bankens analytiker,

Ett annat tema som flera banker lyfter fram för i år är hållbar konsumtion och livsmedel. Credit Suisse och Morgan Stanley pekar på en rad faktorer som talar för ökat matfokus, som att FN:s generalsekreterare Antonio Guterres i år kallar till Food Systems Summit, ett toppmöte som en del av arbetet med att uppnå målen för hållbar utveckling, EU:s Farm to Fork-strategi som är en av grundpelarna i unionens klimatpaket European Green Deal samt såväl USA:s som Kinas presidenter som väntas stötta utvecklingen mot mer hållbara jordbruks- och livsmedelssektorer med sin politik.

Sociala frågor väntas också hamna högre upp på ESG-agendan 2021. Pandemin har visat på kvinnors ekonomiska sårbarhet och åter vidgat ojämlikheten mellan könen samtidigt som frågan om etnisk mångfald fått fart av de uppmärksammade antirasismprotesterna i USA och delar av Europa, konstaterar HSBC.

Credit Suisse pekar också på andra viktiga steg som kan lyfta mångfaldsfrågan hos investerare, som att USA:s president Biden och vicepresident Harris visade ett starkt fokus på mångfald i valet av ministrar och Vita Huset-medarbetare samtidigt som Nasdaqs initiativ att börsoperatören vill införa krav på mångfald i styrelserummen i alla noterade bolag.