De löper störst risk bära skor av tvångsarbetare

Rapporten kommer från organisationen Know The Chain vars uppdrag är att granska arbetssituationen i de globala företagens leverantörsled.

Bäst bland skoföretagen på att förhindra tvångsarbete i leverantörsleden var Adidas, som lyckades samla 92 av 100 möjliga poäng i rapporten. På andra plats kom Lululemon med 89 poäng av 100.

Know The Chain skriver att en viktig orsak till att just Adidas och Lululemon placerade sig i topp var att dessa skoföretag är de enda i branschen som kräver att samtliga leverantörer enbart använder direktanställningar i sina fabriker. Genom att arbeta med direktanställda lyckas Adidas och Lululemon i stort sett helt undvika exploatering av personal genom bemanningsföretag.