Därför plockar regeringen bort reseavdraget för cykling och kollektivtrafik: ”Det är för dyrt”

Endast Sverigedemokraterna röstade mot förslaget om att införa ett nytt reseavdrag från 1 januari nästa år. Det nya förslaget skulle gynna alla former av resande och skulle baseras på avståndet mellan jobb och bostad. Enligt förespråkare skulle systemet uppmuntra pendlare till att välja billigare alternativ framför bilen – såsom exempelvis cykling, kollektivtrafik eller samåkning.

När beskedet kom att den nya regeringen valt att slopa det nya förslaget och istället behålla reseavdraget som det ser ut i dag, fast med höjda ersättningsnivåer, var det många som blev förvånade och besvikna.

I en intervju med Sveriges Radio ger finansminister Elisabeth Svantesson (M) en förklaring till att man tog det beslutet.

”I en tid med svåra ekonomiska avvägningar ser vi att det är för dyrt och inte tillräckligt bra. Så vi väljer i stället att behålla det gamla systemet men samtidigt höja den så kallade milersättningen från 18 till 25 kronor”, säger hon till Sveriges Radio och fortsätter:

”Man ska komma ihåg att kollektivtrafik är skattesubventionerat redan i dag, och en bra väg att välja för många. Men många som är beroende av bilen till jobbet har väldigt höga kostnader i dag”, säger hon.

Enligt beräkningar från den tidigare regeringen skulle det reformerade reseavdraget kosta drygt 4,5 miljarder kronor. Höjningen av milersättningen beräknas kosta cirka 1,6 miljarder kronor under 2023.

Bland de som förhåller sig positiva till regeringens u-sväng i frågan är Motorbranschens Riksförbund, MRF.

”Samtidigt som bilen är en nödvändighet för att många ska kunna ta sig till jobbet så är kostnaderna för att äga och köra bil höga. Det tidigare förslaget till skattereduktion vid arbetsresor skulle resulterat i ännu sämre ekonomiska förutsättningar och många skulle behöva flytta eller säga upp sig från arbetet. Reseavdraget är därför extra viktigt i tuffa ekonomiska tider och stigande inflation som gröper ur hushållens ekonomi”, säger vd:n Tommy Letzén i en kommentar.

De som har mest att vinna på att reseavdraget behålls i sin nuvarande form är bilister med hög inkomst och långa reseavstånd. Ett exempel: Den som har rätt till reseavdrag för bilresor och arbetspendlar 10 mil enkel väg med bil 210 dagar per år, kan fortsatt göra ett avdrag på omkring 67.000 kronor. Med en marginalskatt på 52 procent förblir skattelättnaden 35.000 kronor per år. Enligt det nu stoppade förslaget skulle den högsta möjliga skattereduktionen bli 13.650 kronor per år, alltså en minskning med drygt 21.000 kronor.

Enligt den statliga myndigheten Trafa är det de hushåll som ligger i inkomstintervallet 800.000–899.999 kronor som kör längst sträcka per år.

Förlorare på att det reformerade avdraget inte införs är, enligt den statliga myndigheten Trafa, en femtedel av de cirka 700.000 som arbetspendlar med kollektivtrafik. De kommer att gå miste om kostnadssänkningar med i genomsnitt 4.100 kronor per år. Det finns heller inga ekonomiska vinster rent skattemässigt att samåka i det system som nu kommer fortsätta att gälla där enbart föraren göra skatteavdrag. Enligt det skrotade förslaget kan samtliga i en bil göra avdrag.

Totalt hade 260.000 fler svenskar omfattats av det reformerade avdraget.