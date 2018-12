Då kommer solen till börsen

Som Di berättat har Azelio, som tidigare i år bytte namn från Cleanergy, siktat mot börsen. Efter att under senaste tioårsperioden ha satsat över en miljard kronor på en teknik för lagring och produktion av förnybar el genom omvandling av solvärme i Stirlingmotorer bedömer bolaget nu att ett kommersiellt genombrott är inom räckhåll. För att bland annat kunna finansiera det sista steget och bredda ägarbasen har bolaget försökt ta in nytt kapital via en nyemission och en listning av bolaget.

Efter erbjudandet, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Azelios största aktieägare att vara Kent Janér direkt, genom Blue Marlin AB och via närstående (25,8 procent), Thames Trust with Trustee Tower Bridge Fiduciary Ltd (6,9 procent) och Back in Black Capital Ltd (6,8 procent).