Coronakrisen gör kolet till stor förlorare

Indien är världens nästa största konsument av kol och ligger på tredje plats bland de länder som släpper ut mest växthusgaser i världen. För två år sedan förutspådde den internationella energiorganisationen IEA att Indiens kolanvändning skulle fördubblas till 2040.

Men nu har nedstängningen på grund av covid-19 förändrat bilden. Landets kolkonsumtion har minskat med 30 procent och förnybara energikällor som sol- och vindkraft tar en allt större plats, bland annat för att de ger en billigare och i dessa tider pålitligare energiförsörjning när infrastrukturen väl är på plats.

”Jag tror att vi får se en kulmen på kolanvändandet för energiproduktion under det här årtiondet”, säger Tim Buckley, analyschef vid Institute for Energy Economics and Financial Analysis till Climate Home News.