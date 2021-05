Corona-effekt på trafiken krävs varje år för att nå klimatmålen

Det sammanlagda antalet kilometer som avverkas på svenska vägar har ökat stadigt sedan personbilens intåg. Men i fjol skedde ett trendbrott. Pandemin gav ett rejält hack i kurvan och personbilstrafiken minskade i fjol med omkring 10 procent, till nivåer som vi inte sett sedan mitten av 80-talet (justerat för befolkningstillväxten).

Illustration: Newsworthy

Även utsläppen per kilometer minskade kraftigt under 2020, från 120 gram per kilometer till 93 gram per kilometer. Det kan förklaras dels av att laddbara fordon fick sitt genombrott dels av ökad bränsleeffektivitet i nya bensin- och dieselbilar. Den bakomliggande förklaringen är EU:s skärpta utsläppskrav som trädde i kraft vid årsskiftet och som säger att varje tillverkare måste komma ner i snittutsläpp på 95 gram per kilometer för att undvika tunga böter.

Illustration: Newsworthy

Sammantaget minskade utsläppen från transportsektorn med nästan tio procent – motsvarande 1,3 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar ett års utsläpp för SSAB, Sveriges största industriutsläppare. Hela 90 procent av minskningen förklaras av det enkla faktum att vi körde mindre bil än tidigare.

Illustration: Newsworthy

Nedgången i utsläpp är dock bara det första steget på en lång resa. För att transportsektorn ska klara regeringens klimatmål om att minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030 skulle de procentuella årliga minskningarna behöva vara lika stora som fjolårets varje år fram till 2030.

