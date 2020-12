Centerpartiet: Det kommer att bli svårt för regeringen att ändra på taxonomin

För litet land som Sverige kommer det bli svårt att sent i processen förändra EU-kommissionens föreslagna taxonomi. Det menar Rickard Nordin (C) efter tisdagens diskussioner i finansutskottet.

På tisdagen fick finansmarknadsminister Per Bolund (MP) svara på frågor om EU:s taxonomi i finansutskottet, dit han blivit kallad av Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin. Under mötet meddelade Per Bolund att regeringen ställer sig bakom syftet med taxonomin, men att regeringen samtidigt anser att det finns stora brister och därför kommer att lämna förslag till EU-kommissionen om omfattande förändringar.

”Vi är nu nöjda med regeringens ståndpunkt. Regeringen har fångat upp vår kritik kring vattenkraft, bioenergi och fastigheter. Regeringen har förstått problemet. Tyvärr kommer den här förståelsen i elfte timmen och nu kommer det vara svårt att påverka EU. Vi är ett litet land och vi kommer in väldigt sent i detta”, säger Rickard Nordin till Aktuell Hållbarhet.

Rickard Nordin menar att det sannolikt går att driva igenom förbättringar på det liggande taxonomi-förslaget. Men att Sverige ska lyckas på alla punkter ser han som osannolikt.

”Det som gör mig orolig är hur passiv regeringen har varit i den här frågan fram till nu. Det är också oroande hur svårt regeringen verkar ha det att få andra länder att förstå de behov som finns. Ta Tyskland till exempel som är helt beroende av svensk och norsk vattenkraft för att klara sin energiomställning. Det budskapet verkar regeringen inte ha lyckats föra fram. Jag vet inte heller om regeringen försökt föra fram det budskapet.”