Cementa vill fånga sina utsläpp - nu avslutas förstudien om ny anläggning

Cementa har avslutat sin förstudie av hur en satsning på koldioxidinfångning och lagring, så kallad CCS (Carbon Capture & Storage), ska se ut på Gotland. Nu går projektet in i en ny fas med att kartlägga hur genomförandet ska se ut. I ett led i det går Energimyndigheten in med 51 miljoner kronor.

I en stor rapport förra året från International Energy Agency, IEA, pekades CCS ut som en avgörande beståndsdel i att få ned koldioxidutsläppen i världen och för att ha en chans att nå målen i Parisavtalet.

”Vi ser nu goda förutsättningar för att den verksamhet vi sätter i gång 2030 blir klimatpositiv”, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa och Heidelberg cement norra Europa.

Heidelberg Cement går själv in med 73 miljoner kronor för att kartlägga genomförbarheten, vilket väntas bli klart nästa år. Först tidigast 2026 väntas däremot det stora investeringsbeslutet tas. För att detta ska bli verklighet ställer bolaget dock krav på att de nödvändiga miljötillstånden för CSS-anläggningen blir beviljade. Men ett krav är också att ha ett långsiktigt täkttillstånd, något som under uppmärksammade former inte beviljades av Mark- och miljööverdomstolen i fjol.

”Ett nytt, långsiktigt täkttillstånd måste vara på plats för att vi ska fatta ett investeringsbeslut”, säger Karin Comstedt Webb.

Karin Comstedt Webb meddelade att bolaget väntar sig få besked från rätten mot slutet av året kring sin nuvarande ansökan om ett kortare täkttillstånd. Bolaget ska under hösten lämna in en ansökan om ett längre.

”Vi har kunnat göra ytterligare undersökningar under den här tiden och stärkt vår ansökan”, säger hon.

Det som pekas ut som det största orosmolnet är däremot energitillförseln. En utbyggnad av elnät och elproduktion är också ett villkor för att Cementa ska göra verklighet av satsningen på CCS.

Den totala investeringskostnaden för att få till koldioxidinfångning och lagring, som bland annat kräver ombyggnationer av den egna anläggningen och hamnen på Gotland, beräknas ligga på 10 miljarder kronor. Den lösning som är planerad involverar transporter till kusten utanför Norge och lagring av koldioxiden där.

Läs mer: Norges största klimatprojekt vill fylla oljefält med svensk koldioxid

”Det är en riktig glädjens dag när vi hör att Heidelberg cement går vidare med att fånga koldioxid i Slite. Cement är en av de viktigaste beståndsdelarna till bland annat byggnation och infrastruktur”, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och tillägger:

”Det här är ett viktigt beslut för Sverige. Projektet kommer att dra ner våra utsläpp med 3 procent och för första gången kommer vi att kunna bygga i betong på ett klimatsmart sätt. Det är också ett viktigt besked för resten av världen. Att den här tekniken är på väg att utvecklas. Det blir lite av hela världens pilotanläggning.”

Cementindustrin ligger bara efter stålindustrin i störst andel utsläpp från näringslivet. Anläggningen för koldioxidavskiljning i Slite beräknas kunna fånga upp nästan allt utsläpp från cementtillverkningen, upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen.

”Ska vi kunna accelerera omställningen kräver det samhandling mellan det privata och offentliga. Vi behöver konkreta exempel på hur vi kan förflytta oss och där krävs det progressiva aktörer som Cementa”, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Heidelbergcement har i sitt norska bolag Norcem redan inlett arbetet med att bygga upp en fullskalig CCS-anläggning i Brevik i Norge. Den anläggning kommer att kunna fånga in 400.000 ton koldioxid varje år vilket är hälften av fabrikens utsläpp. De erfarenheterna ska ligga till grund för planeringen av anläggningen på Gotland.

Prenumerera på Hållbart näringslivs nyhetsbrev

Följ oss på Twitter