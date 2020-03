Carlsberg sågas för sitt bristande MR-arbete

Investerargruppen, som går under namnet The Investor Alliance for Human Rights och förvaltar ett samlat kapital på över 4,5 biljoner dollar, kräver att bolagen blir bättre på att identifiera och bedöma risker för mänskliga rättigheter i den egna verksamheten, i sina affärsrelationer och i sina levarantörsled.

Investerarna kräver också att bolagen berättar vilka väsentlighetsanalyser som gjorts för att kunna prioritera rätt MR-risker, samt vilka strategier som använts för att spåra MR-risker i värdekedjan.