Cakes utsläppskub fick racingveteranen att ställa om: ”blir en del av entrébiljetten”

Hur stor miljöpåverkan har en produkt egentligen? När svenska elmotorcykel-tillverkaren Cake slog sig samman med energijätten Vattenfall för att tillverka ”The Cleanest Dirt Bike Ever” valde man ett nytt grepp för visualisera dess klimatavtryck, nämligen en kub.

Under produktionen av modellen Cake Kalk OR släpps det ut totalt 1.186 kilo koldioxid. Det motsvaras av en kub som mäter 637 kubikmeter, eller 8,6 meter per sida. Målet är att minska denna kub drastiskt genom att minimera avtrycket från varje liten beståndsdel i kedjan fram till 2025. Då handlar det om att välja leverantörer med omsorg.

Kampanjen är en del av Vattenfall och Cakes gemensamma projekt Cleanest Dirt Bike Ever. Samarbetet som har något år på nacken har som mål att tillverka det första helt fossilfria fordonet. Foto: Jakob Ihre

”Och att alla produkter hade så här stora avtryck runt sig skulle de ju inte få plats i atmosfären, vilket ju är det stora problemet”, säger Cakes hållbarhetschef Isabella Pehrsson.

Nu har en av underleverantörerna, stötdämpartillverkaren Öhlins Racing i Upplands Väsby, beslutat att inleda arbetet med att ställa om sin produktion. Bolaget är ett välkänt namn i motorbranschen och levererar i dag stötdämparsystem åt biltillverkare som Ferrari, Lamborghini, BMW, Volkswagen och svenska Polestar. De levererar också till alla de stora mc-tillverkarna liksom till Scuderia Ferrari-stallet inom F1.

I samband med att Cake tillsammans med Vattenfall presenterade sin kub träffade Öhlins vd Cakes grundare Stefan Ytterborn, och pratade om sin ambition att aktivt jobba med att minska avtrycken från all sin tillverkning. Och Cakes projekt är den perfekta platsen att lära sig att bli ännu bättre.

”Det handlar om att bryta ner allt vi håller på med till minsta enhet, varje komponent, vilket råmaterialet används och hur tillverkas och transporteras det. Det är en helt ny verktygslåda för oss”, säger Öhlins vd Henrik Johansson och fortsätter:

”Vi är ett oerhört starkt varumärke så andra tittar ju på vad vi gör. När vi börjar vill vi få andra att haka på.”

Att ställa om är inte en nödvändighet bara för klimatets skull, menar både Henrik Johansson och Isabella Pehrsson. De är övertygade om att låga utsläpp i värdekedjan blir en konkurrensfördel inom kort.

”Nu kommer det fram nya mätmetoder och certifieringar, vilket gör att man kan ställa två leverantörer mot varandra. Särskilt den tyska bilindustrin har kommit långt i sin kravställning, som till exempel BMW, Volkswagen och AMG. De ställer till exempel krav på att använda förnyelsebar energi i produktionen och hur långt ner i leveranskedjan kraven ska gälla”, säger Johansson.

Vad händer om man som underleverantör inte ställer om för att minska sitt avtryck då?

”Då är man inte med i matchen. Det blir en del av entrébiljetten. Uppfyller du inte kraven får du inte offerera”, säger Henrik Johansson.

Han ser ytterligare konkurrensfördelar med att gå i den riktning de nu gör.

”Nya potentiella medarbetare ställer ofta frågor kring hur vi tänker kring klimatet. Har man inte ett utvecklat program så väljer de en annan arbetsgivare. Det är hela samhället som är på väg i den här riktningen.”

Henrik Johansson som varit på Öhlins i över en kvarts sekel har sett en förändring som kommit smygande under de senaste 10 åren för att accelerera rejält under pandemin.

”Då accepterades det på riktigt”, säger han.

Cake hoppas nu att de kan inspirera fler tillverkare att intensifiera sitt klimatarbete, och sträva mot att minimera sina avtryck.

”Jag vet inte om vi kommer till noll eller inte, men för branschen att komma till hälften är inte så svårt om man lägger manken till. Och det gör en enorm skillnad”, säger Isabella Pehrsson.

”Man är ju inte snäll mot klimatet bara för att man kör en Tesla. Nu måste man ta nästa steg och titta på hur den blivit till, hur man tar fram material och komponenter”, säger Henrik Johansson.