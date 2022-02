Börsjättarna som tar utsläppskostnaden

Intresset hos svenska företag att sätta ett internt pris på koldioxid ökar. Samtidigt kommer tydligare krav. I den kommande globala standarden för klimatredovisning föreslår till exempel International Financial Reporting Standards, IFRS, att ett internt pris på koldioxid blir ett krav. I Sverige har bland andra Finansinspektionen drivit på svenska företag att sätta ett internt pris och frågan har också tagits upp av Sveriges Agenda 2030-samordnare som i början av året väntas sätta ihop en arbetsgrupp som ska motivera svenska företag att gå före med ett eget koldioxidpris i väntan på ett globalt dito.

Vid sidan av trycket från myndigheter finns det också ett växande intresse från de svenska företagen, i varje fall de stora. Förra året meddelade till exempel både H&M HM B +0,50% Dagens utveckling och Volvo Cars VOLCAR B +0,56% Dagens utveckling att de börjar med internt pris på koldioxid. I en enkät som Di genomfört tillsammans med Aktuell Hållbarhet, riktad mot Sveriges 100 största företag, inkom 55 svar. Av de svarande företagen uppgav tolv företag att de redan har ett internt pris på koldioxid och åtta företag uppgav att de planerar att införa ett internt pris på koldioxid. Många av de resterande företagen uppgav att de just nu undersöker frågan.

Johanna Fager Wettergren är hållbarhetschef på Finansinspektionen, som förra året kom ut med en rad rekommendationer till svenska företag att införa ett internt pris på koldioxid.

”Priset på koldioxid måste öka runt om i världen för att vi ska nå målet i Parisavtalet. Företag som redan nu anpassar sig till ett framtida högre pris, genom att använda internpris, kommer ha bättre förutsättningar att klara omställningen”, säger hon.

Gemensamt för all intern prissättning av koldioxid är att metoden gör det möjligt för företag att redan i dag förbereda sig på framtida högre utsläppspriser. Rent praktiskt finns det dock många olika sätt att gå till väga.

”Det finns en rad olika varianter av intern koldioxidprissättning, vart och ett med sina för- och nackdelar. Bolagen behöver utgå från sina specifika behov och vad man vill uppnå. Prisutvecklingen kan också se olika ut i olika länder och regioner och företag kan behöva använda olika internpris för olika delar av sin verksamhet”, säger Johanna Fager Wettergren.

Internt pris på koldioxid är inget nytt. Många företag som satt internpris på koldioxid genom åren har dock kritiserats för att sätta för låga interna priser som inte speglar den sannolika framtida utvecklingen. I en rapport som släpptes förra året konstaterade till exempel CDP att nästan hälften av världens största företag i dag har ett internt pris på koldioxid, men att priset som företagen sätter ofta är betydligt lägre än exempelvis kostnaden inom EU:s utsläppshandel.

Johanna Fager Wettergren anser dock att prisnivåer än så länge inte har någon avgörande betydelse.

”Det finns i nuläget ingen ”rätt eller fel” nivå, det viktigaste är att omvärlden känner till vilket pris som används, och hur, och kan dra slutsatser utifrån det.”

Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på Finansinspektionen. Foto: Jack Mikrut

Företag som inte sätter internpris på koldioxid motiverar ofta sin linje med att prissättning är resurskrävande och att ett internpris på koldioxid kan skapa konkurrensnackdelar. Johanna Fager Wettergren menar dock att oron till stor del är obefogad.

”Vi ser övervägande fördelar. Att få ett internpris på plats innebär förstås en hyfsad initial arbetsinsats, men det får bolaget igen. Vad gäller prat om konkurrensnackdelar kan jag främst se konkurrensfördelar, både på kort och lång sikt. Investerare gillar inte osäkerhet, det har ett pris. Med ett internpris på koldioxid skingras osäkerhet”, säger hon.

Volvo Cars är ett av de företag som ser fördelarna och nu inför ett internt pris på koldioxid. Priset är relativt högt, eller i varje fall högre än marknadspriset – 1.000 kronor per ton koldioxid. Exakt vilken av alla prissättningsmodeller som kommer att användas har företaget dock ännu inte bestämt sig för.

”Vi tittar just nu på olika tillämpningar. Det vi redan bestämt är att priset ska vara 1.000 kronor per ton och att det ska gälla hela värdekedjan. Det är unikt för vår bransch. För oss ska varje bil vara lönsam även om man belägger den med en intern koldioxidavgift. Här kommer bilprojekten att konfronteras med den här interna kostnaden. Om du har ett klimatavtryck på att producera en bil på låt oss säga 40 ton så ska projektet klara 40.000 kronor i avgift och ändå vara lönsam”, säger Anders Kärrberg, global hållbarhetschef på Volvo Cars.

Priset på koldioxid ska också appliceras på Volvo Cars framtida investeringar. är det finns olika alternativ till en planerad investering ska klimatavtrycken för de olika alternativen vara en del i beslutsunderlaget. Samt på leverantörersledet.

Anders Kärrberg, global hållbarhetschef på Volvo Cars. Foto: Volvo Cars

”Som exempel kan jag ta en aluminiumkomponent som vi köper in från olika länder. Här kommer en koldioxidavgift skilja ut aluminium beroende på var det är tillverkad då klimatavtrycket skiljer sig ganska stort mellan olika ursprungsländer. Tillverkningen av 1 kilo aluminum släpper ut 17 kilo koldioxid om man ser till det globala genomsnittet. Inom EU ligger utsläppen per kilo aluminium på 7 kilo koldioxid, i Kina på 20 kilo koldioxid och i Norge är man nere på 3 kilo koldioxid. Använder du återvunnen aluminium så kommer du under 1 kilo koldioxid per kilo aluminium. Nu kommer vi få en prisbild där utsläppskostnaden är inräknad och ge oss nya sätt att välja leverantörer”, säger Anders Kärrberg.