Bolund: Regeringen vill ”knuffa” Kallak på andra instanser

Regeringen vill inte få till sig den infekterade Kallakfrågan igen. Det menar miljöpartiets språkrör Per Bolund som uppger att en konflikt mellan de tidigare regeringspartierna samt olika departement bidrog till att beslutet om bearbetningskoncession tog så lång tid.

Det svenskregistrerade gruvföretaget Jokkmokk Iron Mines, som ägs av brittiska Beowulf Mining, beviljades en bearbetningskoncession från regeringen häromveckan. Men det återstår fortfarande ett miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen för att kunna sätta i gång med verksamheten.

Som Di rapporterat om tidigare kan även den prövningen hamna på regeringens bord. Det kan ske om domstolen förvisar målet till regeringen. Något domstolen kan göra om den inte finner sig lämpad att ta ställning till vilka riksintressen som ska få förtur över andra, en bedömning Bergmästare gjorde med bearbetningskoncessionen. Det kan också ske genom att regeringen själv plockar till sig fallet, vilket är möjligt om myndigheter informerar regeringen om att gruvan kommer ha en stor miljöpåverkan.

Men Miljöpartiets språkrör Per Bolund, som satt i regeringen när ärendet kring bearbetningskoncessionen trillade in, tror att i alla fall det sistnämnda alternativet är osannolikt.

”Jag tror att regeringen kommer göra allt de kan för att det inte ska komma upp till dem igen. De kommer att hela tiden försöka knuffa tillbaka det till myndigheter och andra instanser”, säger han.

Miljöpartiet anser däremot att det är regeringen som bör ta beslut om fall som kan få stora konsekvenser för miljö och samhälle.

”Regeringen bör ta på sig bedömningen av principiella fall eller när det rör sig om en stor miljöpåverkan som är irreversibel. Regeringen är den enda instansen som kan göra en helhets- och konfliktavvägning när så stora intressen står mot varandra”, säger Per Bolund.

En av knäckfrågorna kring Kallak har handlat om vilka riksintressen som ska få förtur mellan gruvnäringen och samernas rätt till att bedriva rennäring samt potentiell påverkan på världsarvet Laponia. Just i den frågan fanns det en konflikt inom regeringen, när Miljöpartiet och Socialdemokraterna regerade tillsammans, som drog ut på beslutet om bearbetningskoncessionen.

Handläggningen av bearbetningskoncessionen tog fem år, efter det att Bergmästaren förvisat fallet till regeringen.

”Det fanns starka åsikter som pekade i olika riktningar som gjorde att prövningen i regeringen blev svår och tog lång tid. Både mellan partierna, eftersom vi har olika grundsyn på hur man värderar miljöskador mot potentiella ekonomiska vinster, men också mellan olika departement”, säger Per Bolund.

Per Bolund uppger att miljödepartementet och näringsdepartementet hade helt olika perspektiv på frågan.

”Näringsdepartementet har, enligt min uppfattning, ett väldigt gruvfokuserat perspektiv. Man sätter den före alla andra näringar, både rennäringen men också besöksnäringen”, säger han.

Regeringen satte en rad olika villkor på Jokkmokk Iron Mines i beslutet om beviljad bearbetningskoncession, bland annat en årlig uppföljning av konsekvenserna för rennäringen som ska redovisas till både Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Men regeringen begränsade sitt beslut till att enbart innefatta påverkan från huvudverksamheten.

Infrastrukturåtgärder som transportvägar till gruvan eller andra följdverksamheter innefattades inte och kommer att bli något för domstolen att ta ställning till i miljötillståndsprövningen.

”Vi slogs under arbetet i regeringen för att kringinvesteringarna skulle vägas redan in i det här beslutet. Men näringsdepartementet kände att det kunde tas i ett senare skede. Vi tycker däremot att det är självklart att titta på helheten och inte bara en liten del”, säger Per Bolund.

Miljöpartiet har i dagarna lämnat in en KU-anmälan mot näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson efter uppgifter i en DN-artikel om misstänkt jäv på Regeringskansliet vid handläggningen av Kallakärendet. En tjänsteman som tidigare jobbat på SGU har handlagt ärendet i sitt nya jobb på näringsdepartementet.