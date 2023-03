Bolagen som ska göra betongen grön

När många andra branscher fått ner sina utsläpp ligger betong- och cementindustrin på ungefär samma nivå i decennier. Cementa, som producerar en majoritet av den cement som används i Sverige, släpper ut omkring 1,9 miljoner ton koldioxid per år.

Vid sidan av planerna på att fånga in koldioxiden genom så kallad CCS pågår ett intensivt arbete för att ta fram alternativa material med lägre utsläpp. Några finns redan på marknaden.

En metod är att använda mindre andelar cement, som vanligtvis används som bindemedel i betong. Flera bolag blandar istället in olika delar flygaska eller slagg från primärt stålindustrin.

”Efter en lagändring i fjol får man använda ganska höga halter av de här alternativa bindemedlen, men man måste ha koll på hur betongen ska användas. Rent teoretiskt kan man minska koldioxidavtrycket på betong mellan 40-50 procent på totalen redan i dag”, säger Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande vid forskningsinstitutet Rise.

En nyckel till lägre utsläpp är att använda mindre kalk, som står för 90 procent av betongens klimatavtryck. Här det omstridda kalkbrottet i Slite. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Grovt räknat minskar utsläppen med ungefär samma andel som inblandningen av alternativa bindemedel. Genom att byta ut en tredjedel cement mot slagg minskar utsläppen med nästan lika mycket. De tre senaste åren har industrin på det sättet minskat utsläppen med omkring 60.000 ton.

Bland exemplen finns gruvjätten LKAB, som har tagit fram en helt cementfri slaggbetong för förstärkning av gruvorna. Företagen Swerock och Abetong utlovar på liknande sätt en koldioxidminskning på mellan 33 och 50 procent jämfört med traditionell betong.

Problemet är att tillgången på materialet är för liten. I Sverige produceras årligen omkring 100.000-150.000 ton slagg, vilket kan jämföras med cirka 3 miljoner ton cement, enligt Katarina Malaga.

”Därför behöver vi snabbt hitta andra kandidater och sätta igång standardiseringen till de produkterna så att de kan användas snabbt”, säger hon.

Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, experimenterar till exempel med vulkaniska material och hoppas kunna leverera en sådan produkt på den svenska marknaden senare i år. Metoden är redan vedertagen i länder som Italien, Grekland och USA, där vulkaniskt material finns naturligt.

”Det optimala är att hitta ett material som vi har stora kvantiteter av inom landets gränser, för hela Europa jobbar mot samma mål och efterfrågan på alternativ är stor”, säger Katarina Malaga och pekar ut olika sorters lera och gruvavfall som goda kandidater.

”Resterna från järn- och kopparproduktion finns i miljoner ton i Sverige. Om det skulle kunna användas i betong gagnar det gruvbranschen, eftersom deras avfall förädlas till fina produkter istället för att läggas på hög.”

Slagg från stålindustrin är hett eftertraktat som alternativt material, men produkten finns inte i tillräckliga kvantiteter.

Omställningen har också gett upphov till nya spelare på en marknad som länge varit monopolartad. En sådan är Cemvision, som fått backning av bland annat Bill Gates klimatfond Breakthrough Energy, och säger sig använda andra restprodukter och ett optimerat recept som sänker utsläppen mer än någon annan produkt på marknaden. I övrigt är bolaget ganska hemlighetsfulla.

Ytterligare en spelare är First Norh-noterade Saltx SALT B +0,34% Dagens utveckling som siktat in sig på ett tidigare steg, kalkbränningen. Nu sker den primärt med fossila bränslen, men genom att elektrifiera processen och fånga in koldioxiden som frigörs från stenen vill bolaget eliminera utsläppen. I år investerar Saltx 50 miljoner kronor i en ny demonstrationsanläggning tillsammans med ABB och Scanarc, och till 2025 ska en fullstor fabrik för koldioxidneutralt kalk stå klar, tillsammans med partnerföretaget SMA Mineral. Enligt vd Carl-Johan Linér siktar bolaget på en omsättning på ”ett par hundra miljoner kronor”.

”Bara SMA behöver sju stycken ugnar. Då är vi uppe i miljardbelopp till 2027”, säger Carl-Johan Linér.

Ett tecken i tiden är kanske att branschjätten Heidelberg Cement nyligen bytt namn till Heidelberg Materials. Dotterbolaget Cementa, som länge dominerat den svenska cementmarknaden, experimenterar just nu med flera alternativ till jungfruligt kalk.

Enligt Katarina Malaga har betong- och cementbranchen blivit ”otroligt duktiga” på att tänka koldioxidsnålt. Det som behövs nu är att resten av byggsektorn följer efter.

”Om det ska slå på hela marknadens utsläpp måste beställarna, arkitekterna och konstruktörerna få mer kunskap och inte vara bekväma i det de alltid gjort”, säger hon.

Metoder för att sänka utsläppen från cement och betong Byta ut fossila bränslen vid tillverkningen mot biobränsle eller el. Ersätta kalksten eller cement med alternativa material som ger lägre utsläpp. Genom att ersätta 35 procent av cementen förbättras CO2-avtrycket med omkring 30 procent. Det går att ersätta upp till 65 procent, beroende på vad betongen ska användas till. Optimera recepten vid betongtillverkning för att minska andelen cement. Använda koldioxidavskiljning, CCS, vid tillverkning. Bygga resurseffektivt för att minska andelen betong och inte använda betong av onödigt hög kvalitet. Elektrifiera transporterna.

Klimatpåverkan från cement och betong Cement används som bindemedel i väldens mest använda byggmaterial: betong. Trots att det bara utgör omkring 10-15 procent av betongen står det för cirka 90-95 procent av dess klimatpåverkan. En knapp tredjedel beror på att tillverkningen fortfarande sker med primärt fossila bränslen, men 70 procent av utsläppen frigörs från kalkstenen när den hettas upp. Cementtillverkning står för 4 procent av Sveriges utsläpp.

Bolagen som vill sänka utsläppen Swerock - I produkten ekobetong ersätts delar av cementmängden med slagg, vilket enligt bolaget kan sänka betongens koldioxidutsläpp med upp till 50 procent. Abetong (ägs av Heidelberg Materials) - I produkten biobetong ersätts delar av cementmängden med slagg, vilket enligt bolaget kan minska koldioxidavtrycket med upp till 33 procent jämfört med standarden. Thomas Concrete Group - Bolaget använder flera alternativa bindemedel, flygaska och slagg från olika industrier, och kan sänka koldioxidavtrycket med upp till 50 procent enligt företaget. Experimenterar även med vulkaniska material. Cemvision - Startupbolag som säger sig kunna använda fler alternativa material och genom ett annat recept kraftigt minska koldioxidutsläppen. Cementa - blandar ner flygaska och experimenterar med andra material. Saltx - Startup som siktar på att elektrifiera kalkindustrin och därefter sägs sikta mot att göra detsamma för cementindustrin. I dag används primärt fossila bränslen.