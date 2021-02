Biodiversitet och cirkularitet - här är taxonomins nästa steg

Den nya gröna taxonomin är bara det första steget av EU:s plan för att göra finansmarknaden mer hållbar. SEB:s hållbarhetsexpert Karl-Oskar Olming deltar i den EU-expertgrupp som arbetar med att ta fram den så kallade bruna taxonomin - som ska kartlägga börsbolagens minst hållbara aktiviteter.

Taxonomins första del som införs redan vid årsskiftet bygger på de två miljömålen begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar. Nu arbetar man med att ta fram tröskelvärden för EU:s övriga miljömål: cirkularitet, biologisk mångfald, vattenskydd och begränsning av föroreningar, så att även de kan inkluderas i taxonomin.

Karl-Oskar Olming beskriver det som en utmaning.

”Att mäta klimatpåverkan är svårt, men biodiversitet är ännu svårare. Koldioxidutsläpp kan man mäta på samma sätt över hela världen medan biologisk mångfald är väldigt lokalspecifik”, säger han.

SEB:s hållbarhetsexpert Karl-Oskar Olming. Foto: Jack Mikrut

”Utsläpp, vatten och cirkularitet finns det sätt att mäta i dag. Biodiversitet är definitivt ”the new kid on the block” och utmaningen med att mäta den är att sätta enhetliga kriterier och tröskelvärden. Ansatserna kommer nog att variera mer än för till exempel begränsning av klimatförändringar.”

När den gröna taxonomin, som definierar vilka aktiviteter som bidrar till hållbarhet, väl är på plats kommer turen till taxonomin för skadliga verksamheter, den ”bruna” taxonomin. Här ska de aktiviteter listas som anses bidra till minskad hållbarhet.

”Slutmålet är att finansiella aktörer ska kunna få en bättre förståelse för bolag och deras verksamheter. Vilka aktiviteter som är bra, vilka som är mittemelllan och vilka som faktiskt är rent skadliga”, säger Karl-Oskar Olming.

Just nu utvecklar han tillsammans med representanter från en rad länder och branscher ett konceptuellt ramverk för den skadliga, eller ”bruna taxonomin”, som EU-kommissionen kommer ta ställning till. Skulle arbetet med en skadlig taxonomi följa samma utvecklingscykel som för den gröna taxonomin skulle den kunna beslutas i december 2022 för rapportering av verksamhetsåret 2023.

Helt separat från miljötaxonomin, och lite längre fram i tiden, ligger den sociala taxonomin. Exakt hur den kommer att utformas är än så länge öppet för diskussion.

”Den sociala taxonomin ska beskriva vad som är socialt hållbart, men om det kommer att göras på aktivitetsnivå, som i miljötaxonomin, på bolagsnivå eller i en kombination av de två är inte bestämt”.