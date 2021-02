Bilmekanikerna står modell när byggbranschen skärper till sig

”Vi är ett av få bolag som kunnat anställa under coronapandemin”, säger Per Lindholm på Timrå Data & Service som lagar datorer med begagnade reservdelar.

Under en ensamsegling över Atlanten såg brittiska Ellen MacArthur likheten mellan de ändliga resurser som fanns ombord med de vår planet har att erbjuda mänskligheten. Det blev startskottet för Ellen MacArthur Foundation, stiftelsen som under ett drygt decennium kommit att gå i bräschen för en omställning från dagens linjära ekonomi, där prylar tillverkas, används och slängs, till den cirkulära ekonomin där återbruk och återvinning står i fokus.

Långt innan dess satt den norrländska entreprenören Per Lindholm med samma tanke, om än något mindre uttalad, och lagade datorer med hjälp av begagnade reservdelar i en lagerbyggnad utanför Timrå.

”Inspirerade av bilmekanikerna, som alltid väljer återbruk framför nytt, startade jag och en tidigare kollega Timrå Data & Service 2002.”

Sedan dess har Per Lindholm och hans kollegor gjort många svenska försäkringstagare glada, när de istället för en skadeersättning som inte räcker långt när en ny dator ska införskaffas, får tillbaka sin gamla så gott som ny. Idag har Timrå Data & Service partnerskap med Folksam, Trygghansa, IF, Dina Försäkringar och 15 av de totalt 23 Länsförsäkringsbolagen.

Kent Aliranta har jobbat på Timrå Data & Service i tolv år. Maskiner som inte lagas demonteras och återvinns.

”Om det exempelvis kommer en vattenskadad dator till oss hjälper vi försäkringsbolaget att ta fram ett marknadsvärde. Baserat på det fattar vi beslut om den går att laga eller inte. Om det inte går återvinner vi runt 60 procent av delarna, resten skickar vi till vår granne, det finländska metallåtervinningsföretaget Kuusakoski.”

Längs väggarna i de vidsträckta lagerlokalerna, runt 350 kvadratmeter stora, är hyllorna fyllda med över 10.000 begagnade reservdelar till datorer och lika många för mobiler. Vid de tio reparationsplatserna lyser flitens lampa. Totalt, inklusive tv-apparater och vitvaror, lappas och lagas cirka 15.000 enheter per år. När begagnade reservdelar saknas används nytt.

”Förra året reparerade vi exempelvis 52 procent av alla skadade tv-apparater från försäkringsbolagen i Sverige.”

Redan tidigt fattade Per Lindholm, som förutom grundare även är vd, beslutet att låta företaget växa långsamt. Från 2011 fram till i dag har omsättningen ökat från 7 till 17 miljoner kronor med en stadig vinstmarginal på ett par procent.

”Vi är ett av få bolag som kunnat anställa under coronapandemin”, säger Per Lindholm som räknar med att de 11 anställda dubbleras under de kommande åren i takt med att bolaget profilerar sig mer och efterfrågan på cirkulära affärsmodeller ökar.

Något längre söderut, i Borlänge, har såväl privata som kommunala aktörer gått samman i ett unikt projekt för att öka återbruket av byggvaror. Från invigningen den 7 september fram till dags dato har exempelvis 13 ton begagnat byggmaterial flyttats från återvinningsanläggningen Fågelmyra till Dala återbyggsdepå.

Ola Berglund, skadechef på Länsförsäkringar Dalarna, en av initiativtagarna till Dala återbyggsdepå. Foto: fotografpereriksson.com

”Byggmaterial som tidigare bara gått till värme står för cirka 30 procent av avfallsmängden. Byggbranschen är en sektor som inte ägnat sig åt återbruk överhuvudtaget, ju mer som kan rivas ut och slängas desto bättre. Det är inte okej någonstans”, säger Ola Berglund, skadechef på Länsförsäkringar Dalarna som är en av initiativtagarna till Dala återbyggsdepå.

”Vår tanke är att skapa en modell som kan hjälpa branschen till återbruk. I bilbranschen ligger återvinningsgraden väl över 20 procent, vi tror att potentialen är minst lika stor här.”

Nästa steg för initiativtagarna är att jobba med såväl förändrade försäkringsvillkor som kommunens upphandlingsavtal från byggbolag och entreprenörer.

”Vi vill styra så att en viss del av materialet ska vara återbrukat. Det som är spännande är att ökat återbruk också ger upphov till en renässans för snickeri och hantverkskompetens, men också en rivningskompetens där materialet som lämpar sig för återbruk kan skiljas ut”, säger Ola Berglund.