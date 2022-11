Analytikernas krav driver på bolagen: ”Ställer frågor på ett helt annat sätt”

Nio av tio stora svenska börsbolag kartlägger hållbarhetsrisker, visar Di:s och AH:s undersökning. Det är en ökning jämfört med föregående år, och Lars Söderfjell, chef för kapitalförvaltningen på Ålandsbanken och ordförande i SFF, Sveriges Finansanalytikers Förening, tror att det snabbt ökade intresset till stor del beror på honom och hans kolleger.

”Vi ställer frågor på ett helt annat sätt nu än tidigare. För tio år sedan var det här möjligen något man tog upp om det hade varit en incident. I dag kan vi ägna första halvtimmen av ett timslångt möte till att diskutera risk och den typen av frågor”, säger han.

Större bolag är generellt sett bättre på att kartlägga risk än mindre. Ett bolag som sticker ut ur mängden är hälsokostbolaget Midsona MSON B +0,62% Dagens utveckling . Sedan i fjol har bolaget integrerat hållbarhetsriskerna i verksamhetsriskerna och de finansiella riskerna – vilka tillsammans styr hela bolagets agenda, berättar Siv Kjersti Rodal, hållbarhetschef på Midsona.

”Vi gör värderingar av riskerna på kort, medel och på lång sikt, ett arbete som engagerar hela ledningen. De olika hållbarhetsriskerna är sedan centrala när vi slår fast vår strategi”, säger hon.

Till skillnad från många andra bolag lägger Midsona störst fokus på omställningsrisker, bland annat förändrade skatter, nya krav från kunderna på hållbarhet samt befintliga och nya regelverk. Att Sverige just fått en ny regering som ser ut att stuva om i miljö- och klimatpolitiken är dock inget som påverkar så mycket, menar hon.

”Vi följer naturligtvis de politiska signalerna, inte minst eftersom vi har huvudkontor och vår största marknad i Sverige. Men när vi gör våra analyser måste vi se saker större, ur ett globalt perspektiv. Hos oss är det vetenskapen och FN:s ord som väger tyngst – som vi låter leda oss i hållbarhetsarbetet.”

Som stöd i arbetet använder sig Midsona av ramverket TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, vars syfte är just att hjälpa bolag och investerare att få finansiell koll på hur ett förändrat klimat och nya styrmedel påverkar verksamheten.

Medan fyra av tio bolag använder sig av ramverket i sin kommunikation med investerare och andra intressenter, är det bara drygt tre av tio som också presenterar hur man integrerar dess rekommendationer i sina strategiska processer.

Än färre, 13 procent, presenterar resultatet av sitt arbete med TCFD.

Lars Söderfjell säger att han uppfattar att bolagen tycker att det blivit alltför många standarder att förhålla sig till. Han pekar också på kostnaden för att ansluta sig.

”Det är svårt att säga att något initiativ är dåligt, men det skulle behövas större samordning. Bolagen tycker att det är en djungel. Mängden av nyckeltal gör att kvaliteten på nyckeltalen också sjunker.”

Siv Kjersti Rodal håller inte med om den kritiken.

”Det är sant att det kostar en del att ta in utomstående konsulter, men det ger så mycket tillbaka. Vi får en bra analys av riskerna, något som vi jobbar med varje dag och som ger oss en bild av vilka möjligheter som finns. På sikt blir det en besparing och du kan säkerställa att ditt bolag faktiskt klarar av att hantera den framtid som väntar.”