Altor tar in tillväxtraket i sin gröna mix

Storleken på investeringen meddelas inte och samtidigt som Svea Solar tar in kapital från Altor köper riskkapitalbolaget också upp Axel Johnson-ägda Axsols andel i bolaget. Därmed blir Altor den största investeraren i solpanelinstallatören, som på mindre än tio år växt till att omfatta 700 anställda i fem olika länder. Under 2021 nådde bolaget en omsättning på över en miljard kronor.

”Svea Solar är ett väldigt ambitiöst bolag. De har visat att de klarar av ambitiösa tillväxtplaner genom att komma upp i miljardomsättning på rekordtid, huvudsakligen med fokus på den svenska marknaden. På grund av hur bra det gått hittills samt bolagets positionering tror vi att de har potential att bli den ledande aktören i Europa”, säger Matilda Elfving Hauan, senior associate på Altor.

Investeringen från Altor ska användas till fortsatt tillväxt utanför Sveriges gränser. Bland annat ska 5.000 nya personer anställas till 2025 och 2026 är målet att bolaget ska omsätta 15 miljarder och ha etablerat sig på 80 procent av de europeiska marknaderna.

”Det är viktigare än någonsin att snabbt skala upp Europas tillgång till ren energi, inte bara för klimatets skull, utan också för att se till att Europa blir självförsörjande på energi. Det här enorma bidraget från en erfaren och engagerad investerare som Altor kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare bidra till ett mer hållbart, motståndskraftigt och oberoende energisystem”, säger Erik Martinson, vd för Svea Solar.

Altor har tidigare investerat i andra impactbolag som H2 Green Steel med fokus på att tillverka fossilfritt stål och vindkraftsbolaget OX2. Att det blev just sol den här gången handlar om potentialen för energislaget.

”Fram till och med 2040 tror vi att solgenererad el kommer att gå från 15 till 30 procent i den europeiska energibalansen. En del i det är solparker, som Svea Solar också håller på med, men stor del av tillväxten drivs av solceller på fastigheter. Bolaget är väldigt bra positionerat att driva den pågående omställningen till grön el”, säger Herman Korsgaard, direktör på Altor.

2019 tilldelades Svea Solar Di:s utnämnelse för årets Supergasell, efter att ha visat en tillväxt på över 2.000 procent. I takt med att den svenska marknaden mättats har tillväxten på hemmaplan sjunkit något. I år kvalade bolaget i stället in på Financial Times lista över Europas mest snabbväxande bolag med en procentuell tillväxt på över 50 procent under 2021.