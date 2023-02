Al Gores klimatfond Just Climate investerare i H2GS

ABB E-Mobility, H2 Green Steel och Göteborgsbolaget Meva Energy kan alla lägga till ett nytt namn på ägarlistan, nämligen den Londonbaserade fonden Just Climate.

Just Climate startades 2021 av Generation Investment Management, ett hållbarhetsinriktat riskkapitalbolag med bland annat USA:s före detta vicepresident Al Gore som medgrundare.

Fonden har som mål att investera i skalbara klimatteknikbolag. Fokus ligger på teknik för att minska de utsläpp i industrin som är allra svårast att bli av med, till dessa brukar stålbranschens utsläpp räknas.

”Vissa lösningar kommer att komma från nya satsningar, andra från branschjättar. Våra första investeringar visar på just den bredden och har potentialen att generera attraktiv och riskjusterad avkastning genom minskade klimatutsläpp under den kommande tioårsperioden”, säger Clara Barby, partner på Just Climate i ett pressmeddelande.

Investeringarna i de tre bolagen genomfördes under 2022, men kommuniceras först nu.

Det var i oktober i fjol som Just Climate knep en ägarandel i H2GS, som deltagare i bolagets andra investeringsrunda (den så kallade b-rundan) där stålbolaget tog in 2,8 miljarder kronor.

”Just Climate investerar i de verksamheter som åstadkommer störst klimatnytta. Att de väljer att investera i oss är ett kvitto på både vår starka business case och vårt syfte att ställa om en av de industrier som i dag har störst utsläpp. För oss som svensk startup är det samtidigt kul att nu kunna räkna Fjärde AP-fonden som en investerare genom Just Climates fond”, säger Henrik Henriksson, vd på H2GS till Di.

Under måndagen stod det klart att ett av de tre bolagen, ABB E-mobility, nu reser ytterligare kapital. Totalt 325 miljoner schweizerfranc tar bolaget in från fyra minoritetsinvesterare. I utbyte får investerarna en ägarandel på 12 procent i bolaget, framgår det av ett pressmeddelande.

Investerarna i dagens runda är General Atlantics stiftelse Beyondnetzero, Singapores förmögenhetsfond GIC, det brittiska investmentbolaget Just Climate och tyska Porsche Automobil Holding, som är storägare i Volkswagen och Porsche.