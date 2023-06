Di TV besöker A Taste of Brilliant Minds där 200 ungdomar har samlats för en heldag under Brilliant Minds-konferensen på Grand Hôtel. Binette Seck är arkitekten bakom programmet som syftar till att utbilda, informera och stärka ungdomar från utsatta områden när de tar klivet in i arbetslivet. Bisma Gill Noor och Amina Laskar är två programdeltagare som berättar om sina förväntningar på dagen. Oscar Forsberg, JP Morgan, förklarar varför investmentbanken valt att sponsra programmet. Lena Apler, investerare och talare, understryker vikten av att inkludera alla i det traditionella näringslivet. Reporter: Emelie Lundgren Foto: Erik Gustafson