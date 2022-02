Will Ferrell gör som Kinnevik – investerar i bankutmanaren

Skådespelaren Will Ferrell har svensk fru, två söner med svenska namn (Magnus och Mattias) och uppges ha landställe i Gnesta. Han har även medverkat i den svenska tv-serien Welcome to Sweden och komedifilmen ”Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” som driver med svensk och nordisk schlagerkultur.

Vidare har han för vana att lägga ut publikfriande filmsnuttar på Youtube där han pratar svenska, som denna där han hyllar herrlandslaget i fotboll.

Nu fördjupar han sitt engagemang i Norden ytterligare genom att både göra reklam för, och köpa in sig i, den danska så kallade ”neobanken” Lunar. Hur stor Will Ferrells ägarandel blir är inte känt, men Lunars vd och grundare Ken Villum Klausen uppger att han inte fått kändisrabatt.

”Han investerar på samma villkor som alla andra. Vi uppger inte hans ägarandel, men vi skulle behövt flagga om den var över 5 procent”, säger Ken Villum Klausen.

Will Ferrell ska även hjälpa till med marknadsföringen av Lunar, bland annat med en reklamkampanj som börjar nästa vecka. Idag, tisdag, släpper Lunar en slags teaser för kampanjen i vilken han säger ordet ”Lunar” med lite olika tonfall.

”Temat för kampanjen är annars att våra kunder ska ta makten över sina pengar. Will Ferrell ska vara vårt ansikte utåt under 2022 och 2023”, säger vd:n.

Han beskriver Will Ferrell som en drömpartner.

”Vi gillar att kommunicera med humor till en nordisk publik. Det gör han också”, säger Ken Villum Klausen.

Will Ferrell ställer inte upp på intervjuer, men ger följande skriftliga kommentar:

”Nordbor är smarta, sexiga och trötta på att andra ska bestämma över deras pengar. Här kommer Lunar in i bilden, en digital aktör som vill skaka om finansbranschen.”

”Vi ser ut att ta in mer pengar till en högre värdering inom en snar framtid.”

Lunar har gjort flera framstötar som fått uppmärksamhet i Sverige det senaste året:

• I april 2021 köpte man svenska Lendify för aktier värda 1,2 miljard kronor. Bolaget erbjuder blancolån, det vill säga lån utan säkerhet.

• I maj 2021 började man utmana Avanza och Nordnet med en investeringsplattform i Sverige. Man lockade bland annat med fritt courtage under en period, samt en sparränta på 1 procent året ut.

• I juli 2021 tog man in 2,1 miljarder kronor i riskkapital från investerare som den svenska börsjätten Kinnevik och kinesiska Tencent. Värderingen på bolaget landade då på cirka 10 miljarder kronor. Lunar blev därmed en ”unicorn”, det vill säga en startup med en värdering på över en miljard dollar.

”Vi ser ut att ta in mer pengar till en högre värdering inom en snar framtid”, säger vd Ken Villum Klausen till Di Digital.

Lunars vd och grundare Ken Villum Klausen.

Lunar grundades 2015 och finns i dag i Danmark, Sverige och Norge. Bolaget uppger att över 400.000 kunder redan nu använder deras digitala bank- och betalningserbjudanden. Målet är att växa i Europa och nå en miljon kunder fram till 2023.

I Sverige är man i färd med att bygga en fullvärdig konkurrent till de traditionella bankerna, med erbjudanden för sparande, lån samt investeringar i aktier och fonder.

”Vi konkurrerar främst med storbanker och är på väg att bli en del av den svenska infrastrukturen med Swish, Bankgiro med mera”, säger vd:n.

Han nämner att Lunar även har erbjudanden riktade till företagskunder, som en betallösning och en checkout-lösning.

Det är inte första gången en populärkulturell ikon från USA blir frontfigur för ett nordiskt fintechbolag. Klarnas reklamfilmer med Snoop Dogg blev enligt bolaget deras mest uppskattade någonsin. Men Konsumentverket hade synpunkter och Klarna drog till slut in filmerna.

