Wellstreet lockar höjdare till ny fintechfond

Riskkapitalbolaget Wellstreet tror stenhårt på den svenska fintechmarknaden. I ett pressmeddelande berättar bolaget nu att man väntar sig ta in 40 miljoner dollar (drygt 370 Mkr) i en ny fond som ska genomföra cirka 20 investeringar i fintechbolag i tidiga faser av sin utveckling.

Det rör sig främst om bolag med tjänster riktade mot företagsmarknaden (B2B), samt leverantörer av infrastrukturteknik med globala affärsmodeller, heter det.

Bland de techprofiler som är med och satsar nämns Konrad Bergström, som varit med och grundat både Zound och X-shore, Collector-grundaren Lena Apler, Northmills grundare Hikmet Ego samt Noel Abdayem, entreprenören bakom The Humble Co som tillverkar hållbara tandborstar i bambu.

The Fintech Fund är Wellstreets andra fond i ordningen. Första fonden, Wellstreet Ventures, drog in 20 miljoner dollar under 2020. Den är nu fullinvesterad med satsningar på bolag som elbåtstillverkaren X-shore, adtech bolaget Danads och sportmärket Icaniwill.

Wellstreet uppger att Wellstreet Ventures uppnått en avkastning på 70 procent under bara tre kvartal.

Wellstreet är grundat av Klarnaveteranen Mikael Wintzell. Bolaget uppger att man redan gjort framgångsrika avyttringar (exits) i Tibber, Bambuser och Checkin.com, som börsnoterades under 2021.

Wellstreet driver även techhubben The Factory.

Läs mer: Flera i ”Klarna-maffian” goda för 100-tals miljoner

Nyligen stod det klart att Caroline Farberger lämnat sitt toppjobb på Ica för att bli partner på Wellstreet, vilket Di Digital var först med att rapportera.