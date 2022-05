Warren Buffett satsar på Activision Blizzard

Den amerikanske finansmannen Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway har köpt 9,5 procent av aktierna i gamingbolaget Activision, som är under uppköp av Microsoft, något som under helgens årsstämma förklarades vara en ”arbitrage-satsning” på att affären ska godkännas av myndigheterna.

Affären där Microsoft köper Activision är en av de största fusionerna i historien, och Warren Buffett spår att USA:s konkurrensverk och andra berörda granskningsinstanser kommer ge grönt ljus. Gamingbolagets ägare röstade i förra veckan igenom budet på 69 miljarder dollar.

Budet är värt 95 dollar per aktie. Vid förra veckans börsstängning handlades Activision till kursen 75:60 – vilket indikerar att investerare tvivlar på att myndigheter kommer ge fri lejd åt affären.

”Om affären går igenom gör vi oss lite pengar och om den inte går igenom så får vi se vad som händer”, sade Warren Buffett vid årsstämman i helgen, enligt Bloomberg News.

Sedan tidigare har Berkshire Hathaway ägt 1,9 procent av aktierna i Activision Blizzard, en position som alltså utökats till 9,5 procent, enligt dokument som lämnats in till amerikanska finansinspektionen SEC.

Warren Buffett har även tidigare gjort dylika satsningar på att affärer där det bolag som är under uppköp handlas under budkurs ska släppas igenom. Berkshire Hathaway köpte poster i Red Hat när det var under uppköp av IBM samt i Monsanto när det var under uppköp av Bayer.

