Vois åkkort ändras efter kritik från kunder: ”Anti-socialt beteende”

Klagomålen till Konsumentverket gäller prenumerationstjänsten Voi-pass, som ger kunderna möjlighet att nyttja de elektriska fordonen till ett fast pris. De missnöjda kunderna anklagar Voi för falsk marknadsföring.

När man klickar på Voi-pass i appen kommer man in på en sida med informationen: ”Med ett Voi Pass kan du ta så många åkturer du känner för till ett fast pris.” Därefter anges: ”Obegränsat antal 45-minutersturer i din valda stad.”

Skärmdump från appen. Foto: Skärmdump/Voi

Strax under presenteras två alternativ: Ett månadskort för 549 kronor eller ett 24-timmarskort för 79 kronor.

Längre ner på sidan återfinns dock en annan rubrik. Den lyder: ”Obegränsat antal åkturer – vad innebär det?” Under den rubriken anges att kunderna mycket väl kan avnjuta ett obegränsat antal åkturer – men bara så länge kundens Voi-pass är aktiverat. Bolaget hänvisar sedan till ett användaravtal, men preciserar inte dess innehåll närmare. För att ta del av detta måste kunden lämna sidan och leta upp dokumentet där Vois användarvillkor återges. Under rubriken ”Ansvarsfull användning av Voi-passet” framkommer att antalet åkturer inte är obegränsade i ordets rätta bemärkelse – bolaget har nämligen rätt att spärra kundens Voi-pass om åkaren överskrider nio åkturer eller 200 minuters åktid per dygn.

Vois kommunikationschef Kristina Nilsson berättar för Di Digital att begränsningen infördes för ett par veckor sedan, då bolaget upptäckte att två specifika grupper missbrukade prenumerationstjänsten.

”Den första gruppen är kommersiella användare såsom leveransföretag. Den andra gruppen är användare med vad vi kallar anti-socialt beteende, exempelvis de som använder våra sparkcyklar mer som en leksak än ett transportmedel som de är avsedda för”, säger Kristina Hunter Nilsson.

Hon lyfter fram att man har hänvisat till begränsningarna i användarvillkoren – men medger att kommunikationen har varit bristfällig.

”Här inser vi att vi hade kunnat vara tydligare i kommunikationen. Från och med fredag kommer det framgå direkt vid köpet i appen vad begränsningen faktiskt innebär”, säger Kristina Hunter Nilsson.

”Vi beklagar förstås att vissa ansvarsfulla användare har drabbats av den här förändringen och ber om ursäkt för detta.”

Enligt bolaget har avstängda kunder blivit kompenserade för de dagar som inte har förbrukats. Kristina Hunter Nilsson poängterar även att samtliga har blivit varnade om överträdelserna innan de har stängts av.