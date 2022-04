Voi börjar sälja elsparkcyklar direkt till konsument

Voi omsatte 6 miljoner kronor första året – 2018. I fjol var siffran 930 Mkr och Fredrik Hjelm svarade något undvikande på frågan om årets omsättning, men sa att det att ska bli ”betydligt mer än så”, vilket enligt DI:s uppgift innebär i alla fall en fördubbling från fjolårets knappa miljard.

När bolaget startade var det ensamt i Europa, enligt Fredrik Hjelm. Nu fins många konkurrenter – och dessutom blir det en allt vanligare syn med privatägda elsparkcyklar.

I Åre berättade han att Voi nu ska börja sälja sparkcyklar direkt till konsumenter. Dessa ska inte vara likadana som dem vi är vana vid att se på gatorna, men samtidigt ge den som köper tillgång till Vois plattform och möjligheten att hyra en Voi-cykel till kraftig rabatt när den egna inte är tillgänglig.

Den 1 april blev Voi en av tre tillåtna elscooterföretag i Oslo, en marknad som har kommit betydligt längre än de svenska städerna när det gäller reglering, säger Fredrik Hjelm.

”Vi använder allmännytta, det kan uppstå negativa följdeffekter kopplat till parkering och säkerhet exempelvis. Det bästa sättet för att lösa dem är regleringar”, sa han.

Det betyder att städer, som Oslo, väljer att jobba med upp till tre företag, och tillsammans lösa frågor som parkering, säkerhet och hållbarhet.

”I Stockholm får man ofta felaktig bild, för Sverige ligger så långt efter när det gäller reglering”, sa han.

Orsaken är att det saknas lagstiftning som gör det möjligt för kommuner att handla upp tjänsten, säger han. Men den är på väg.

”I Stockholm händer det under tredje eller fjärde kvartalet”, spådde Fredrik Hjelm.

Han räknar med att företaget ska kunna rida på vågen av ambitiösa klimatplaner i Europa, där många städer har som mål att vara fria från förbränningsfordon redan 2030, enligt Voi.

Och även elbilar ger stora klimatavtryck. Beräknat på koldioxidutsläpp per passagerarkilometer är elsparkcykel nu nere på 23 gram, att jämföra med 150–300 gram per passagerarkilometer för förbränningsfordon, och 20–30 gram för kollektivtrafik. En elbil släpper ut 85–200 koldioxid per passagerarkilometer, enligt Fredrik Hjelm.

”Även elbilar har betydlig miljöpåverkan och de tar mycket plats. Så städerna trycker ut tunga fordon – och där ska vi vara”, sa Fredrik Hjelm.

Fredrik Hjelm hamnade, tillsammans med Klarnas grundare Sebastian Siemiatkowski, i hetluften för två veckor sedan efter att ha twittrat om vad som uppfattades som ett förslag för att begränsa media och dessutom ranka journalister.

”Bakgrunden är att jag och grundaren av Klarna, Sebastian Siemiatkowski, har blivit granskade mycket och länge. Vi har kastat runt lite idéer om hur man som granskad också kan få ge svar på ett ocensurerat sätt”, berättade han på scenen i Åre.

Den idén som de sedan beskrev på Twitter handlade – bland annat – om att den granskade, genom en länk i artikeln, på en från mediet oberoende plattform skulle kunna bemöta det som sades och betygsätta journalisten. Att begränsa pressfriheten var aldrig tanken.

”För det första: vi är extremt för fri press- och yttrandefrihet, det fria ordet. Jag har bott i Ryssland några år och sett hur det där fungerar betydligt mycket sämre”, sa han.

Han verkade överraskad av mediestormen.

”Vi tycker inte att det borde vara så provokativt, men har förstått att det var ganska provokativt”, sa han, som också på Twitter sagt att det nog är bäst att dra ett streck över idén.

