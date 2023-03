Vinstkross från Tencent Music

Tencent Music har gjort börsen besviken sedan toppnotering för två år sedan. Totalt har aktien backat med 74 procent sedan den 19 mars 2021 på New York-börsen. Bolagets börsvärde är i dag knappt 140 miljarder kronor.

Men nu kan det vara bäddat för revansch.

Omsättningen föll visserligen 2,4 procent till 7,43 miljarder yuan (11,2 miljarder kronor) under det fjärde kvartalet. Men utfallet var bättre än väntade 7,34 miljarder yuan, enligt analytikerkonsensus från Refinitiv.

Intäkterna från prenumerationer steg 20,6 procent till 2,35 miljarder yuan.

Nettoresultatet förbättrades med hela 114,7 procent till 1,15 miljarder yuan (1,7 miljarder kronor).

Tencent Music räknar med att både omsättningen och resultatet kommer in högre under 2023 jämfört med fjolåret. Därutöver väntas intäkterna från strömmad musik gå om de från sociala underhållningstjänster någon gång under året.

Tencent blev delägare i Spotify 2017, fyra månader innan Spotifys börsnotering på Wall Street. Idag äger den kinesiska jätten 8,7 procent av musiktjänsten genom Tencent Music.

Spotify äger i sin tur cirka 8 procent av bolaget, enligt årsredovisningen för 2022. Denna andel motsvarar i dag ett värde på 11 miljarder kronor. Största ägare i Tencent Music är alltjämt det kinesiska gaming- och techkonglomeratet Tencent.

