Världens största spelcenter slår upp portarna: ”Öppningen är bara början”

Game on. I helgen slår Space upp portarna till vad som ska vara världens största gamingcenter där EQT:s Conni Jonsson och musikentreprenören Björn Ulvaeus är storägare. Di fick en exklusiv förhandsvisning.

Space ligger i femte Hötorgsskrapan, den närmast Sergels torg i Stockholm. Totalt har bolaget, som är en del av Björn Ulvaeus imperium Pophouse, sju våningar, varav de två nedersta under jord vigts åt gaming och e-sport.

Projektet som omfattar 7.500 kvadratmeter innehåller även restauranger, studior, kontor och så kallade coworking-ytor. Antalet anställda är inledningsvis 120 personer.

Vd:n Åsa Caap tog med Di på en exklusiv husesyn redan på onsdagen då febril aktivitet fortfarande pågick inför helgens invigning. Hon hade kvällen före själv stått och slitit skyddsplast från gamingstolar som nu står i prydliga rader vid väntande spelskärmar.

”Det här är en så kul och galen kombo av allting, en unik plats som vänder sig till den digitala underhållningsindustrin. Det känns så bra – nu ska vi bara fylla det med människor”, säger hon.

Space Community har totalt 2400 kvadratmeter i femte Hötorgsskrapan, som ägs av AMF Fastigheter. Förutom gemensamma ytor med tillfälliga platser, finns 27 kontorsrum med plats för upp till tio personer. Foto: Jack Mikrut

Det digitala kulturhuset är något av ett kaninbo med många ingångar. Huvudentrén för kontorsdelen, där företag som algoritmskivbolaget Snafu redan tagit plats, är på Mäster Samuelsgatan, som även har en asiatisk deli i gatuplanet kallad Skinny Kitten.

Ingången till gamingdelen ligger däremot på Sergelgatan, stråket mellan Hötorget och Sergels torg. Här finns även en butik specialiserad på prylar för dataspelare och digitala kreatörer. Prestigemärken som Nothing, grundat av entreprenören Carl Pei samt trendkänsliga teknikbolaget Teenage Engineering kommer att synas på hyllorna.

Alldeles intill ska Avicii-experience öppna i början av nästa år, en utställning om den svenska succéproducenten som begick självmord 2018.

En stålborstad trappa ned öppnar sig en yta med ett hav av speldatorer och spelkonsoler, drygt 300 stycken. Väggarna är dessutom täckta av ännu större skärmar som spär på känslan att ha klivit in i ett dataspel.

Går man förbi kafédelen, som har det passande namnet AFK ('away from keyboard', spellingo för att man tagit en paus), nås en amfiteaterliknande arena tänkt för e-sporttävlingar, konserter och konferensevenemang med plats för 600 personer.

Kafédelen AFK utanför den stora gamingdelen på Space. För att ta sig in till speldatorerna krävs en app där gästen registrerat sitt bankID. Foto: Jack Mikrut

Ännu en trappa ned ligger det som kallas Space Club, med ytterligare drygt 100 gamingplatser och en bar. Åldersgränsen för tillträde dit är 20 år.

I den här källarlokalen låg tidigare musikklubben Underground där U2 hör till de mest kända banden som spelat. Minnet av klubben är bevarat: klubbens logga målad på betongen kan fortfarande ses genom en del av golvet som är gjort av glas.

Arenan har formen av en amfiteater. Dess scenvägg ska få världens största permanenta led-skärm med 8k-upplösning som täcker en yta på 100 kvadratmeter. För tillfället sitter där en betydligt mindre, provisorisk historia på grund av försenade leveranser.

”Vi har totalt 650 skärmar i huset och är Samsungs enskilt största kund i världen för skärmar i år”, säger Åsa Caap.

Space Club längst ned i källaren har åldersgräns 20 år eftersom det finns bar. Här är det glesare mellan de drygt 100 gamingplatserna. Här låg tidigare musikklubben Underground där bland annat U2 har spelat. Foto: Jack Mikrut

Hon har en bakgrund som innovationschef på spritbolaget Absolut Company, har skrivit bok om intraprenörskap. Sedan hon klev in i projektet i april har det varit hyperfart.

”Jag är nästan rädd för hur trygg jag känner mig. Samtidigt ska man inte underskatta hur mycket jobb vi har framför oss. Öppningen är bara början. Men vi har redan fyllt 80 procent av kontorsytan”, säger hon och avslöjar samtidigt att hennes eget rum, inklusive dataskärm, nyss hyrts ut.

Den ursprungliga idén till Space kläcktes av hyresvärden AMF Fastigheters vd Mats Hederos som ett led i att vända trenden runt ”Plattan”.

”Fördelen med en dålig plats är att alla förändringar gör att det blir bättre istället för att den är kvar i en negativ spiral. Är det här det sista som händer på platsen? Jag tror inte det”, säger Mats Hederos, som går i pension vid årsskiftet.

”Att få vara med och förändra staden i dess innersta kärna ligger så otroligt nära hjärtat för mig. Det här är lite kronan på verket i min yrkeskarriär.”

Hur mycket projektet kostat vill ingen av intressenterna berätta. Enbart ombyggnationen handlar dock om minst 10 Mkr.

”Vi går inte ut med några siffror, men en del av den här investeringen hade vi tvingats göra ändå eftersom det är en äldre byggnad och underhållet har varit eftersatt framför allt i de nedre våningsplanen”, säger Mats Hederos.

Även för Pophouse vd Per Sundin har Space en personlig koppling. Hans son William ”Draken” Sundin är professionell e-sportare, kontrakterad av börsnoterade Guild Esport, som ägs av David Beckham.

”Jag kan inte riktigt ta in att vi lyckats göra det här. Det är så häftigt och jag är otroligt stolt över gänget som varit med och jobbat”, säger Per Sundin.

Restaurang Fat Cat som ligger i gatuplanet vid Sergels torg är en japansk-koreanskt brasseri som drivs av Space. På soltorget utanför entrén ska Stockholms största uteservering öppna till våren. Foto: Jack Mikrut

När kan Space nå break even?

”Ebitda-mässigt räknar vi med att börja tjäna pengar redan i slutet av nästa år, men det dröjer drygt fem år innan vi får tillbaka våra investeringar.”

Avgörande för hur Space utvecklas är vilka som tar plats bland gamingdatorerna. För att det inte ska bli ”fel” klientel finns ett nära samarbete med Norrmalmspolisen och en samverkansgrupp för Sergelstorg.

”Vi kommer att ha väktare och alla besökare måste ladda ned en app och visa legitimation via Bank-id för att kunna gå in via speed gates, slussar liknande de som finns på flygplatser. Vi har dessutom över 400 kameror installerade i huset”, säger Åsa Caap.

De som bryter mot husregler och uppförandekod kan bli avstängda.

”Och för att vi ska få en blandad publik har vi haft ett nära samarbete med föreningen Female Legends för att tjejer ska kunna känna sig trygga här”, säger Åsa Caap.

Åsa Caap är vd på Space sedan i våras. Foto: Jack Mikrut

Åsa Caap Ålder: 51 år. Familj: Gift, tre barn 18, 16 och 14 år. Bor: Stocksund. Bakgrund: Innovationschef på The Absolut Company. Intrapreneur på Pernod Ricard och grundade Our/Vodka. Utnämnd till Årets Intraprenör 2015. Utbildning i kommunikation vid Berghs. Vd på Space sedan i våras. Fritid: Skidåkning, padel och labradoodlen Six. Nybliven dataspelare, Fallguys och Rocketleague.

Space i siffror Digitala kulturhuset Space har totalt fem våningar i femte Hötorgsskrapan i Stockholm. Totalt finns över 400 gamingstationer i lokalerna, vilket bolaget hävdar gör det till världens största gamingcenter. Antalet anställda är inledningsvis 120 personer. Totalt har Samsung levererat 650 skärmar till Space. Space driver två restauranger dels Fat Cat vid Sergels torg, dels Skinny Kitten vid ingången från Mäster Samuelsgatan. Space Community har 2400 kvadratmeter av de sammanlagt 7500 som man hyr av AMF Fastigheter. Här sitter i dag 150 personer i bolag verksamma i den digitala nöjesindustrin.

Ny hub för digital underhållning Space Community har totalt 2400 kvadratmeter i femte Hötorgsskrapan, som ägs av AMF Fastigheter. Förutom gemensamma ytor med tillfälliga platser, finns 27 kontorsrum med plats för upp till tio personer. I dag har Space Community cirka 80 medlemmar, närmare 150 personer. Bolag som redan sitter på Space eller är på väg att flytta in: Snafu Starmony X Area Academy Svenska Elitserien Esport Ninetone Dual North Bröderna Blom System Verification Fragbite Group FunRock & Prey Studios Pophouse Tim Bergling Foundation Moyagi Session Hey social Parakey Redgert Comms