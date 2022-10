Världens största kryptobörs hackad

Under fredagen bekräftade Binance, världens största kryptobörs, att tillgångar med ett totalt värde på 100 till 110 miljoner dollar har blivit stulna. Systemet frystes under åtta timmar efter stölden. Det rapporterar Financial Times.

Hackarna riktade in sig på BSC Token Hub, en slags brygga där kunder kan flytta tokens mellan olika blockkedjor.

Läckan ska nu vara åtgärdad enligt Binance grundare Changpeng Zhao.

”Era tillgångar är säkra nu. Vi ber om ursäkt för besväret och kommer att publicera mer information”, kommenterar han på sociala medier.

Den senaste tiden har kryptostölderna ökat i intensitet. Sedan årsskiftet och fram till juli i år har tillgångar med ett värde av totalt 2 miljarder dollar stulits, enligt data från Chainalysis. Många av stölderna har spårats till statligt kopplade aktörer i Nordkorea.