Värderingsslakt för fintechjätten

Embracer tvingas flytta produktionen av sitt Star Wars-spel Knights of the Old Republic till en ny studio, rapporterar Bloomberg.

Spelkoncernen Embracer föll med drygt 7 procent börsen under måndagen efter att bolagets nya spel Saints Row fått blandade omdömen av spelkritikerna. Det är en så kallad AAA-titel, en särskild påkostad produktion, och har av Embracer pekats ut som en av årets viktigaste lanseringar.

Parallellt har Embracer drabbats av bakslag i utvecklingen av en annan AAA-titel, nämligen Star Wars-spelet Knights of the Old Republic. Redan i juli rapporterade Di att spelstudion Aspyr stött på problem och att projektet hade pausats på obestämd tid, samtidigt som två ansvariga chefer ska ha fått sparken.

Nu rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, med hänvisning till källor, att utvecklingen av spelet tagits över av en annan Embracerägd studio: Saber Interactive. Tidigare i år bekräftade Embracer att Saber skulle stötta Aspyr med projektet, men nu har det alltså flyttats över i sin helhet, enligt uppgifterna.

Både Sony och Walt Disney, som har finansiella intressen i spelet, ska ha tryckt på för rockaden.

I den kvartalsrapport som Embracer redovisade förra veckan bekräftade bolaget att ett av koncernens AAA-projekt har flyttats till en annan studio, ”för att säkerställa att kvaliteten håller den nivå som krävs”. Bolaget har dock inte velat bekräfta att det handlar om just Knights of the Old Republic.

Embracer konstaterade samtidigt att de inte förväntade sig några ”väsentliga förseningar för titeln”, men enligt Bloombergs uppgifter kan det ta minst två år för Saber att färdigställa spelet, som inte haft något offentligt lanseringsdatum. Koncernens vd Lars Wingefors har utlovat att Embracer över de kommande fem åren ska lansera totalt 25 AAA-titlar.