Vårdbolagets börstapp ”betydande buckla” för VNV Globals substansvärde

Vårdtjänsten Babylon Healths fall på New York-börsen påverkar VNV Globals substansvärde. Men vd Per Brilioth är inte orolig, vare sig för vårdbolagets nedgångar eller för marknadens volatilitet.

Substansvärdet för investmentbolaget VNV Global VNV -3,99% Dagens utveckling uppgick till 12,13 dollar per aktie den 31 december, eller 109,63 kronor. Det är en ökning med 18 procent i svenska kronor jämfört med motsvarande period i fjol.

Nettoresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till minus 213 miljoner dollar, jämfört med en vinst på 177 miljoner dollar under samma period i fjol. Resultat per aktie hamnade på -1,93 dollar, jämfört med 1,83 dollar i fjol.

Under det fjärde kvartalet 2021 investerade VNV Global totalt 66,3 miljoner dollar, främst i Bokadirekt (21,9 miljoner) och konvertibellån i Voi (17,1 miljoner).

Vårdbolaget Babylon Health, som är investmentbolagets enskilt största andel i portföljen, har rasat nära 50 procent på USA-börsen sedan sin spac-notering i slutet av oktober. Det påverkade substansvärdet med 181 miljoner dollar. En betydande buckla, skriver VNV Globals vd Per Brilioth, som dock inte är orolig.

”I allmänhet, om man noterades genom en Spac, har nu free float varit väldigt lågt och handeln har varit svag. Det genomsnittliga handelspriset för en amerikansk Spac efter de-Spac är ned med tvåsiffriga procentsatser (...) Vi är fortfarande positiva till Babylon och är inte oroliga över dess vingliga start på aktiehandelslivet. Medan det fortfarande är osannolikt att ni kommer att se oss köpa aktier som är noterade, har ni sett oss indirekt öka vår exponering mot Babylon genom att köpa tillbaka våra egna aktier”, skriver bolagets vd i kommentaren.

VNV Globals aktie har backat över 30 procent under de senaste 12 månaderna, men Per Brilioth manar oroliga investerare att sitta stilla i båten.

”Marknadsmultiplar kan bokstavligen kollapsa men den här portföljen kommer fortfarande att leverera på vår hållpunkt 20 procent på lång sikt när dessa företag växer.”

Han drar en liknelse med Avito, den ryska försäljningssajten som gav VNV Global 34 gånger pengarna på 11 år.

”Vi behöver inte gå tillbaka så många år till när vi senast var i en liknande situation. Under 2014 kollapsade priserna runt vår portfölj (olja, rysk risk i spåren av Krim-situationen etc). Det fanns möjligheter att sälja Avito i efterdyningarna av detta men vi höll fast, för att sedan sälja till ungefär det dubbla priset några år senare. Så den här resan är inte alltid smidig men dit vi är på väg är ett bra ställe. Sitt still och avvakta.”

