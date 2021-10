Vännernas läxhjälp lyfter på First North : ”Vi vill bli nummer ett i Europa”

På fredag kliver utbildningsappen Albert in på First North till en fast teckningskurs på 49 kronor per aktie. Det övertecknade erbjudandet innebar en nyemission på 230 miljoner kronor. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 34 miljoner kronor. Bolagsvärdet landar på cirka 600 miljoner kronor före erbjudandet.

Albert grundades 2015 av barndomsvännerna Arta Mandegari, som är vd och Salman Eskandari, vice vd.

”Vi har gått hela vägen från grundskolan till högskolan tillsammans och har båda en ingenjörsbakgrund från Chalmers”, berättar Salman Eskandari.

Han var verksam i en ideell läxhjälp i matematik under studietiden för barn i utsatta områden och såg vilka resultat det gav. Efter examen gav han sig ut i konsultvärlden, men 2015 kläckte Arta Mandegari, den mer kreativa i duon, idén till Albert.

”Det hade precis släppts en rapport som visade att en femtedel av niondeklassarna gick ut skolan med ofullständiga betyg där matematik var det stora kunskapshålet. Tanken var att paketera läxhjälpen digitalt och nå fler. Det var så det drog igång.”

Fakta: Notering av Albert på First North Första handelsdag är den 1 oktober 2021. Erbjudandet innebär en nyemission på 230 miljoner kronor. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 34 miljoner kronor. 70 procent är säkrade av ankarinvesterarna Consensus Asset Management, Strand Kapitalförvaltning, samt nuvarande aktieägare Abanico Invest, Muirfield Invest och Roosgruppen. Bolagsvärdet landar på cirka 600 miljoner kronor före erbjudandet. Inför noteringen är Alberts största aktieägare Schibsted Tillväxtmedier som äger cirka 21,6 procent, Abanico Invest som äger cirka 9,6 procent och Muirfield Invest som äger cirka 9,3 procent av aktierna i bolaget.

Till en början riktade programmet in sig på skolor, men även om både lärare och elever var positiva till produkten så var det svårt att få en lönsam affär.

”Transaktionsbeloppen och intäkterna per kund blev alldeles för låga. Vi insåg snabbt att om vi vill skala upp utomlands så blir det väldigt mycket av en analog affär”, säger vd:n Arta Mandegari.

I mitten av 2017 svängde de om affärsmodellen och fick då med sig Schibsted, som innan noteringen ägde 21,6 procent av bolaget. Andra kända delägare är teknikmiljardären Håkan Roos, Inbox Capital, Collectorgrundaren Lena Apler och Mathias Kamprad, en av Ikea-grundarens söner.

Sedan lanseringen av betaversionen 2016 har omsättningen ökat kraftigt med höga bruttomarginaler. Bolaget erbjuder i dag tre abonnemangstyper i flera skolämnen, och den genomsnittliga intäkten per användare låg vid halvårsskiftet i år på 96,5 kronor.

Nettoomsättningen för första halvåret 2021 landade på 26,5 miljoner kronor, vilket var högre är hela 2020 års intäkter som låg på 23,9 miljoner kronor. Antalet prenumeranter vid halvårsskiftet 2021 var runt 60.000 vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 144 procent.

Målet är att öka omsättningen med 50 procent per år och att nå en nettoomsättning som överstiger 500 miljoner kronor 2025. På lång sikt är målet en ebita-marginal på 40 procent, men tillväxten är främsta prioritet.

”Vi har inte satt något specifikt mål kring exakt när vi ska vara lönsamma. Vår affärsmodell bygger på förhållandet mellan kundanskaffningskostnaden och intäkterna kunden genererar över sin livstid. Så länge det förhållandet är attraktivt så skapar det större aktievärde att fortsätta en tillväxtresa”, säger Salman Eskandari.

Tillväxten kommer ske både organiskt och via förvärv.

”Det var delvis förvärvsagendan som drev oss in på en notering. Det finns så många fina edtechbolag med fina produkter men som inte omsätter så mycket. Där kan man driva en konsolidering på den europeiska marknaden lite mer effektivt i en noterad miljö”, fortsätter Salman Eskandari.

I det tredje kvartalet i fjol lanserades tjänsten i Norge och Polen, och i det första kvartalet i Danmark.

”Vår tillväxtresa är tydligt fokuserad på Europa, som är mer komplext med flera olika läroplaner i jämförelse med enskilda gigantiska marknader som Asien och USA. Det finns ingen aktör som tagit en ledande position, och vi springer på att bli nummer ett i Europa med en produkt som är anpassad till varje lands läroplan”, menar Arta Mandegari.

Kundbortfallet, så kallad churn, låg under helåret 2020 på 10 procent. För att få ned siffran har Albert dels jobbat med förbättring av befintliga produkter, dels med att bredda produktportföljer till fler ämnen. Utöver matematik erbjuder bolaget tjänster i läsförståelse för barn mellan 3–9 år, geografi och programmering. Under 2021 påbörjas även utvecklingen av ett program i engelska. Insatserna har gett resultat, under det andra kvartalet låg siffran under 10 procent. Salman Eskandari tycker dock inte att en genomsnittlig churn är ett helt rättvisande mått då det inte följer kundmönstet.

”Nya kunder 'churnar' i högre utsträckning än gamla kunder. När kundstocken i sin helhet mognar bör den genomsnittliga churnen att gå ned. Lär sig barn mer så kommer man stanna längre i sina abonnemang vilket leder till en bättre kommersiell affär”, menar han.

Storägaren Schibsted har satt ett inlåsningsavtal på sex månader, vilket är en standardlösning och ingen anledning till oro menar Salman Eskandari då samtliga aktieägare som ingått lockup-avtal agerat enhetligt och i samråd med rådgivare i transaktionen.

”Vi har haft förmånen att under vår resa kunna välja investerare med omsorg, där vi premierat de som varit tålmodiga och långsiktiga”, säger Salman Eskandari.

