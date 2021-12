Våg av id-kapningar på Amazon

Amerikanska e-handelsjätten fick något av en trög start i Sverige för drygt ett år sedan. De felaktiga direktöversättningarna blev samtidigt en snackis.

Tidigare i höst lanserade bolaget sin premiumtjänst Amazon Prime med fria leveranser för att växla upp sin försäljning i landet.

Nu rapporterar dock SvD om att bedragare har kunnat beställa varor som fakturerats andra personer. Problemet blev så pass utbrett att Postnord satte upp en egen utredning av problemet och lyckades fånga bedragare på bar gärning.

Genom att använda andras personnummer, namn och adress har bedragarna bett om att paket lämnas utanför dörren och sedan plockat upp dem efter avisering.

”Generellt i Amazon-fallen handlar det om att de inte krävde någon som helst legitimering överhuvudtaget”, säger Malin Thorsén, utredare vid polisen som utrett ett av dessa fall, till SvD.

Enligt handlingar som SvD begärt ut från polisen nämns Amazon i nästan 900 identitetsbedrägerier under perioden 1 oktober 2020–31 september 2021. Det är att jämföra med att det under samma period i snitt kom in totalt 1.000 anmälningar om identitetsbedrägerier per månad.

De flesta anmälningarna skedde i januari 2021. Sedan ska Amazon ha täppt till säkerhetshålet.

