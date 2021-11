Utvecklar teknik för att matcha läkemedel med cancerpatienter – tar in 900 miljoner

”Vi kan komma in sent där läkemedel har misslyckats, för att man inte kan identifiera vem som har nytta av dem”, säger medgrundaren och chefen för den svenska verksamheten Kristina Masson.

Tänk dig en medicin som har tagits fram för att behandla en viss typ av cancer hos en viss typ av patient. Men att den patienten inte är så lätt att hitta och läkemedlet därför läggs på hyllan. Det har Acrivon Therapeutics hittat en metod för att lösa på ett effektivt sätt.

Bioteknikbolaget har utvecklat en teknikplattform för så kallade precisionsläkemedel. Den kan användas för att i ett tidigt skede identifiera cancerpatienter som svarar positivt på ett visst läkemedel och på så sätt hjälpa fler.

Acrivon Therapeutics, med bas i Boston, grundades 2018 av cancerforskarna Peter Blume-Jensen och Kristina Masson, båda operativa inom bolaget, och av Jesper Olsen som är akademisk medgrundare.

Bolaget har också ett svenskt dotterbolag, Acrivon AB med bas i Lund, som startades 2017 av Kristina Masson och Peter Blume-Jensen. Det svenska och det amerikanska bolaget jobbar tillsammans som en enhet för att utveckla teknikplattformen, som går under namnet AP3 – Acrivon Predictive Precision Proteomics, och för att koppla den till olika läkemedel som bolaget även utvecklar själva.

”Vår strategi har varit att bygga det svenska dotterbolaget kring lokal expertis och välutvecklad infrastruktur. Vi är en del av Smile Incubator i Medicon Village i Lund och nära vår medgrundare professor Jesper Olsen vid Köpenhamns universitet. Dessa har varit starkt bidragande faktorer till vår framgång”, säger Kristina Masson, Sverige-chef för Acrivon.

Hon har sin bas i Lund, medan Peter Blume-Jensen är vd för moderbolaget i Boston. Jesper Olsen är rådgivare till bolagen. Totalt har Acrivon 19 anställda, varav sex i Sverige, samt ett stort antal konsulter.

”Med amerikanska mått mätt är vi ganska små och en del av pengarna kommer att gå till att skala upp bolaget. Vi planerar att anställa ett stort antal personer det kommande året och har påbörjat rekrytering i både Sverige och USA”, säger Kristina Masson.

Hon är just nu i Boston för att sy ihop Acrivons senaste kapitalanskaffning på 100 miljoner dollar, motsvarande nära 900 miljoner kronor. Kristina Masson har tidigare bott i Boston i åtta år, där hon gjorde sin postdoc inom cancer och läkemedelsforskning på Broad Institute of MIT and Harvard i Cambridge, Massachusetts, efter att ha doktorerat på Lunds universitet. Åren innan hon startade Acrivon jobbade hon på det amerikanska läkemedelsbolaget Merrimack.

Kapitalinjektionen är en b-runda som leds av det amerikanska investmentbolaget Wellington Management Company och Surveyor Capital som är ett dotterbolag till hedgefonden Citadel.

Några av de andra nya investerarna är ett antal investerings- och riskkapitalbolag som RA Capital. Perceptive Advisors, Sands Capital, HBM Healthcare Investments, Marshall Wace, HealthCor Management och Acorn Bioventures samt befintliga investerare som Alexandria Venture Investments och Chione Ltd.

Utöver den nya kapitalrundan har Acrivon tagit in totalt 20 miljoner dollar i tidigare investeringar. Pengarna går in i det amerikanska bolaget.

”Pengarna går in i det amerikanska bolaget, men värdet går ju tillbaka till Sverige också och reflekterar även den svenska biotech-industrin. Vi siktar väldigt högt och kommer att anställa fler i den svenska delen, utöka samarbeten och förhoppningsvis bidra till förbättrad cancerbehandling för många patienter”, säger Kristina Masson.

Acrivon tillhandahåller både den tekniska plattformen och själva läkemedlet. Metoden har i dag tre steg och är skräddarsydd till varje enskilt läkemedel: Ett, att analysera stora mängder data för att hitta kallade prediktiva biomarkörer – en indikator för ett visst tillstånd som går att identifiera i blodprov – som avgör om patienter är lämpade för ett visst läkemedel. Två, att utveckla ett läkemedelspecifikt diagnostiskt test som mäter biomarkörer genom att göra en biopsi på patienten före behandling. Och tre, att med hjälp av läkemedel och diagnostiska test behandla patienter i kliniska prövningar.

Hittills har bolaget licensierat ett läkemedel från läkemedelsgiganten Eli Lilly, som ska utvecklas mot bland annat äggstockscancer.

Acrivons plattform och läkemedel har än så länge inte kommersialiserats utan ska genomgå kliniska prövningar framöver. Just läkemedlet från Eli Lilly är redan i fas 2 (totalt 3 faser innan ett läkemedel kan säljas på marknaden reds. anm) och bolaget tittar även på fler läkemedel som har kommit en bit på väg.

”Vi kan komma in med vår metod i en senare fas där läkemedel har misslyckats, för att man inte kan identifiera vem som har nytta av dem. Vår metod är helt oberoende av cancertyp”, säger Kristina Masson.

Läs också: Diabetesbolag plockar in 72 miljoner – hennes pulver ska lösa sjukdomar