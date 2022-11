Utvecklar ”moderkort” för kvantdatorer – hittat flaskhals

Göteborgsbaserade Scalinq är ett av sex startupbolag som har valts ut att delta i Di Digitals pitchtävling på eventet Female Founders den 30 november.

Det var när medgrundaren och den operativa chefen Lisa Rooth läste en master i affärsutveckling på Chalmers som hon kom i kontakt forskare som jobbade med att bygga en svensk storskalig kvantdator i det Wallenbergfinansierade miljardprojektet WACQT. Där träffade hon också sin medgrundare och Scalinqs vd Zaid Saeed.

”Kvantdatorer är i dag lite som vanliga datorer var på 60-talet, stora och inte särskilt användbara för de flesta. Men utvecklingen går snabbt framåt”, säger Lisa Rooth.

En utmaning inom forskningen är dock att hantera ökade antal signaler mellan processorn i kvantdatorn och resterande elektronisk utrustning, vilket började bli en flaskhals.

”Man kan se det som motsvarigheten till ett moderkort i en vanlig dator. Det som kopplar samman processorn med resten av komponenterna”, säger hon.

De tre forskarna Giovanna Tancredi, Robert Rehammar och Sandoko Kosen på Chalmers, som i dag också är medgrundare av Scalinq, hittade dock ingen sådan på marknaden och började därför utveckla en själva.

”Tillsammans undersökte vi den kommersiella potentialen och efter positiv feedback från marknaden för denna typ av lösningar valde vi att starta bolaget tillsammans”, säger Lisa Rooth.

Lisa Rooth (mitten) och Zaid Saeed (höger) har grundat Scalinq tillsammans med Chalmersforskarna Giovanna Tancredi (från vänster), Robert Rehammar och Sandoko Kosen.

Det var i slutet av februari i år och sedan har det gått snabbt. I dag har Scalinq ett team på sju personer och har även startat ett dotterbolag i USA. Försäljningen av den första produktserien Linqer har man redan har sålt flera enheter av.

”Det finns ett tydligt gap på marknaden och vi har redan fått in förfrågningar från kunder på fler komponenter.”

Hårdvarulösningen säljer de till aktörer som utvecklar kvantdatorer och målet är att hjälpa forskare att snabba på och förenkla processen. Kunderna är både universitet, forskningsinstitut och företag.

Den vanligaste frågan Lisa Rooth får är vad man ska använda kvantdatorer till.

”Det finns en enorm potential inom många industrier, som till exempel att lösa optimeringsproblem inom logistik, utveckla nya mediciner, tillverka bättre batterier och en helt ny sorts kryptering. Kina lägger 15 miljarder dollar (drygt 156 miljarder kronor) att utveckla den här tekniken, vilket är dubbelt så mycket som EU. Eftersom kvantdatorn kommer att förändra så mycket är det viktigt att vi demokratier hänger med i den utvecklingen”, säger hon.

Hittills har Scalinq vuxit organiskt genom försäljning och innovationsbidrag. Just nu reser man en såddrunda för att utöka teamet inom forskning och utveckling samt försäljning.

”Vi ska växa tillsammans med industrin och hjälpa den att gå från forskning till färdiga funktionella kvantdatorer som vi kan ha användning för.”

Lisa Rooth är civilingenjör från Chalmers och har jobbat för flera olika teknikbolag. Senast var hon konsult i södra Kalifornien, i Orange County, där hon hjälpte nordiska startups och tillväxtbolag att ta sig in på den amerikanska marknaden. Hon flyttade hem under pandemin och började jobba med medgrundarna av Scalinq för ungefär ett år sedan under sin masterutbildning.

”Jag gör många olika saker på Scalinq, men jobbar framför allt med kommersialisering och att gå från forskning till en produkt på marknaden. Mina kollegor och medgrundare är otroligt vassa inom både teknisk utveckling, immateriella rättigheter och affärsutveckling.”