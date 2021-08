Utvecklar marknadsplats för expertsamtal: ”En hemlig mångmiljardmarknad”

Svenska Inex One förmedlar och effektiviserar experthjälp till företagskunder i bland annat USA och Storbritannien. Nu tar bolaget in 27 miljoner kronor i en kapitalrunda som leds av riskkapitalfonden J12 Ventures.

Inex Ones fyra grundare Mehdi Rejraji, Josefine Vinberg, Max Friberg och Filip Gruvstad.

I Max Fribergs tidigare jobb med investeringsanalyser som managementkonsult på Oliver Wyman och Mckinsey använde han sig ofta information från experter i samtal som förmedlades av olika företag. Förfrågningarna gjordes via mejl, och han fick själv söka efter rätt experter hos olika företag. Därifrån kom idén till att förenkla processen genom att aggregera alla experterbjudanden i en tjänst.

”Branschen var eftersatt och genom att byta mejlkaos till en plattform sparar vi mycket tid för leverantörerna. Kunderna kan hitta bättre experter snabbare och till lägre kostnader”, säger Inex Ones medgrundare och vd Max Friberg.

Traditionellt tar många av expertföretagen betalt för abonnemang, men hos de drygt 20 leverantörer som Inex One har samlat på sin marknadsplats går det att köpa samtalen efter behov.

”Vi har valt att skala bort allt man faktiskt inte betalar för, vilket gör att fler bolag kan ta del av tjänsterna när det inte finns en inlåsningseffekt”, säger Josefine Vinberg, medgrundare och operativ chef.

Hon och Max Friberg gick på Handelshögskolan i Stockholm tillsammans och sedan har hon jobbat på ett antal startupbolag som reseguidetjänsten Guidepal och internetannonseringföretaget Widespace.

”Expertnätverk är skolboksexemplet på en bransch som behövde förändras”, säger Josefine Vinberg.

Företag, som de stora managementkonsultbolagen men även många små- och medelstora företag, använder experthjälp till sina strategier och analyser. Ett annat användningsområde är att undersöka möjligheterna för att expandera till nya länder.

När man köper experthjälp via Inex Ones marknadsplats tar bolaget en viss procent av transaktionsavgiften. I fjol omsatte Inex One 7,5 miljoner kronor och beräknar att växa intäkterna till 50 Mkr i år.

Marknaden är stor, säger grundarna. Den beräknas vara värd nära 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 17 miljarder kronor, och växer med 15 procent per år. Totalt finns det runt 150 expertnätverk i världen i dag.

”Vi brukar säga att det är den mest hemliga mångmiljardmarknaden. Sen finns det också många närliggande research-branscher, och det var mycket därför vi fick med oss investerarna”, säger Max Friberg.

Riskapitalfonden J12 Ventures med partnern Bo Mattsson i spetsen, grundare av marknadsundersökningsföretaget Cint, är största investerare när Inex One nu tar in 27 miljoner kronor. Med är också befintliga delägare, som flera av dem är seniora personer från managementkonsultvärlden. Bland andra Johan Lundgren, 'advisory partner' på Bain & Company, och Anders Fahlander, 'senior advisor' på Boston Consulting Group.

Även Erik Segerborg, tidigare strategisk chef på Hemnet och den ryska säljmarknadsplatsen Avito, är med och investerar. Bradford Brown, tidigare ’senior partner’ på Mckinsey och Richard Thornton, tidigare kommersiell chef på Cint, tar plats i styrelsen.

Med pengarna ska Inex One fortsätta sin expansion i Nordamerika och anställa fler. Personalstyrkan består i dag av 15 personer och bolaget har kontor i Stockholm, Paris och Singapore.

Den enskilt största marknaden är USA följt av Storbritannien och Tyskland, men man har även kunder i till exempel Japan och Australien. Sverige står för 5 procent och här jobbar Inex One med flera av de stora investerings- och industribolagen. Vilka kunder det handlar om mer specifikt vill grundarna inte säga, men de nämner den norska storbanken DNB som uppges ha minskat sina kostnader för experthjälp med 40 procent.

Josefine Vinberg säger att processerna med stora kunder tar flera år, men att det har lossnat under 2021. Därför kommer investeringen lägligt.

”Vi har varit ganska snåla hittills och vissa saker har fått ta sin tid. Gräset kan inte växa snabbare bara för att du vattnar mer. Men nu känner vi att det går att trycka in kapital för att växa mycket mer.”