Uppstickaren vill låta dig tjäna pengar på din elbilsladdare – tar in 320 miljoner

”Vi är extremt stolta över att Heart Aerospace väljer Göteborg för det här steget i sin expansion. Förutom att bolaget växer till 500 anställda i första fasen bedömer vi att etableringen skapar ytterligare drygt 500 svenska jobb till 2025, och ännu fler när serietillverkningen börjar. Vi räknar även med ett växande inflöde av kompetens och kapital till Göteborg som redan nu är världsledande inom framtidens mobilitet”, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, i en kommentar.

Mindre än ett år efter att Volvo Cars och Northvolt gick ut med att de bygger en enorm batterifabrik i Torslanda kommer nästa glädjebesked för Göteborg. På torsdagen meddelade den den svenska flygplanstillverkaren att den tillsammans med flygplatsägaren Castellum investera i en ny industrianläggning för elflygplan på Säve flygplats på Hisingen i Göteborg.

”Northern Runway”, som anläggningen kommer att heta, omfattar nytt huvudkontor för Heart Aerospace, ett forsknings- och utvecklingscentrum, en prototyphangar, en testflyghangar samt en slutmonteringshall. Eftersom Säve flygplats inte har någon kommersiell trafik kommer Heart Aerospace ha god tillgänglighet till både start- och landningsbanor.

Heart Aerospace har i dag en mindre anläggning i Säve där 130 personer jobbar med utveckling.

Foto: Heart Aerospace

”Vi har en plan och det är inte bara att bygga ett nytt elektriskt flygplan, utan en helt ny industri. Sverige är ursprungslandet för flygskammen och antiflygrörelsen. Men med Northern Runway ska vi göra resande med elflyg verkligt och bevara möjligheten att flyga för kommande generationer”, säger Anders Forslund, grundare och vd för Heart Aerospace.

På anläggningen kommer Heart Aerospace att bygga ett batteridrivet regionalt flygplan för 30 passagerare, ES-30, som på torsdagen presenterades för första gången. ES-30 kommer, utöver fyra elmotorer och batterier, ha två turbogeneratorer som drivs med flygbränsle. De bränsledrivna motorerna kommer inte att användas under ordinarie drift, utan i händelse av att planet behöver extra räckvidd som till exempel vid omdirigeringar till en annan flygplats. Med ren batteridrift klarar planet cirka 20 mil, och med bränsledrift tillkommer 20 mil. Med 25 passagerare ombord uppges planet kunna klara 80 mil.

Samtidigt meddelade bolaget att ytterligare två delägare tillkommit som går in med ungefär 50 miljoner kronor vardera: den svenska flyg- och försvarskoncernen Saab och flygbolagsjätten Air Canada, som dessutom meddelade att de kommer att köpa 30 exemplat av ES-30. Flygbolagen BRA, Air New Zealand, Icelandair har dessutom skrivit avsiktsförklaringar om att också köpa planet. Dessutom meddelade SAS på torsdagen att det tecknat ett så kallat ”Letter of Support” med Heart Aerospace om att köpa in flera ES-30, med syfte att använda elflyget på sina regionala linjer från 2028.

”Tillsammans med hela branschen har vi ansvaret att göra flygandet mer hållbart. SAS är dedikerade till att omvandla flyget så att kommande generationer kan fortsätta att njuta av resandet – men med ett mer hållbart fotavtryck. Avsiktsförklaringen med Heart Aerospace är ett viktigt steg i den riktningen”, säger SAS vd och koncernchef Anko van der Werff, i ett pressmeddelande.

Foto: SAS

Sedan tidigare har amerikanska United Airlines och Mesa Air Group, som investerat i Heart Aerospace vid tidigare tillfälle, sagt att de köper 200 exemplar av bolagets mindre elflygsmodell ES-19.

Heart Aerospace har sedan tidigare fått in kapital från bland annat Breakthrough Energy Ventures, EQT Ventures, Norrsken, Vinnova, EU-kommissionen och Nordic Innovation.

Den första fasen av kommer att vara klar i mitten av 2024, två år senare kommer de första testerna av ES-30 att inledas. 2028 räknar Heart Aerospace att leverera sitt första flygplan.

