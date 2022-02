Uppgifter: Spotify betalade det dubbla för Joe Rogans podd

Spotify har betalat 1,8 miljarder kronor för rättigheterna till Joe Rogans kritiserade podd. Det rapporterar The New York Times, med hänvisning till anonyma källor.

Streamingjätten Spotify SPOT -2,83% Dagens utveckling har minst sagt haft en stormig inledning av 2022 till följd av podcasten ”The Joe Rogan Experience” som finns exklusivt på plattformen. Showen har hamnat i strålkastarljuset efter att den besökts av en vaccinkritiker, men kritiseras även för att ge utrymme till konspirationsteorier och rasistiska och antisemitiska uttryck.

Spotify har svarat kritikerna genom att ta bort 100 avsnitt från tjänsten och publicera de interna riktlinjer som bolaget tagit fram för innehållsskapare på plattformen. Spotifys grundare Daniel Ek har i ett mejl bett medarbetare på bolaget om ursäkt och skrivit att han är ledsen för att kontroversen påverkar personalen. Han har även lovat att öronmärka 100 miljoner dollar för innehållsskapare från historiskt marginaliserade grupper – samma summa som Spotify enligt uppgifter från WSJ betalat för rättigheterna till showen.

Nu rapporterar The New York Times att summan är grovt underskattad. I själva verket har Spotify betalat det dubbla för att få showen på sin plattform – alltså 200 miljoner dollar, runt 1,8 miljarder kronor. The New York Times hänvisar till två anonyma källor med insyn i affären. Enligt de två personerna betalar Spotify minst 200 miljoner dollar för att få tillgång till Joe Rogans podcast under tre och ett halvt år.

”The Joe Rogan Experience” är Spotifys största podd på 93 marknader. Daniel Ek har tidigare lyft fram showen som en viktig tillgång för Spotify i kampen mot de andra techjättarna.

