Uppdragen från streamingjättarna rullar in för specialeffektbolaget – bokade till 2024

Det svenska specialeffektsbolaget Important Looking Pirates fortsätter att växa. Omsättningen ökade i fjol med nästan 20 procent till nära 150 Mkr. Uppdragen från världens streamingjättar rullar in och samtidigt utökar de nu med dataspelstrailers.

Important Looking Pirates, ILP, har under de senaste åren gjort stort avtryck på biodukar och tv-skärmar. Deras specialeffekter, i branschen kallat VFX, har synts i serier som ”Westworld”, ”Black Sails” och” Lost in Space” samt filmer som ”Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker”, ”Jurassic World: Fallen Kingdom” och ”Kon-Tiki”.

Redan nu har ILP potentiellt jobb inbokade fram till 2024. Så lång framförhållning har bolaget aldrig haft tidigare. Streamingkriget där ute har visat sig vara en guldgruva.

”Det är en trygghet. Försäljning är inte problemet, vi behöver inte knacka dörr eller leta projekt – de kommer till oss. Vi har ett gott rykte i branschen efter alla år”, säger Eva Mautino.

Important looking Pirates ägs fortfarande av de fyra grundarna Niklas Jacobson, Yafei Wu, Erik Hermelin och Carl Hermelin. I våras släppte de dock den dagliga styrningen av bolaget. Eva Mautino, som har varit på ILP tre och ett halvt år, ditlockad från reklam- och filmproduktionsbolaget B-Reel, tvekade inte en sekund när frågan om vd-jobbet kom.

”Det kändes galet att bli vd, men det hade varit dumt att inte ta chansen. ILP är ett fantastiskt bolag som genomsyras av passion”, säger hon.

Lagom till att man fick nycklarna till ytterligare en halv våning överst i huset på Riddarholmen i Stockholm slog pandemin till och de anställda skickades hem.

”I min nya roll har jag ännu inte hunnit träffa en del anställda ansikte mot ansikte. Jag är samtidigt imponerad över hur alla har klarat omställningen så bra med att sitta utspridda och inte vara på kontoret”, säger hon under rundvandring i lokalerna som gapar tomma så när som på något tiotal personer.

Vid fjolårets Emmygala hade bolaget tre nomineringar av fem möjliga i klassen bästa specialeffekter för ”Lost In Space” (Netflix), ”Watchmen” (HBO) samt ”Westworld” (HBO). I år har de nominerats för riktigt obehagliga scener i sci-fi-serien ”Lovecraft Country”.

”De som jobbade med det fick sitta i ett eget rum, det är alldeles för 'gory' även för mig att se”, säger Eva Mautino.

Hon sitter för närvarande med kommande års pussel. ILP har nära tio uppdrag för olika serier, bland annat sista säsongen av ”Lost in space” för Netflix. De flesta projekten är hemliga. Att ”piraternas” digitala kreativitet kommer att synas i Disneys kommande Star Wars-serier är dock ingen raketforskning. ILP har redan varit med i och gjort effekter i till exempel ”The Mandalorian”.

Eva Mautino vågar dock inte ´jinxa´ genom att berätta vad man har på gång eftersom ett par av uppdragen saknar underskrivna kontrakt. Men bolaget är i rampljuset redan nu.

Häromveckan släppte dataspelsjätten EA en nio minuter animerad film som ILP gjort inför lanseringen av det kommande nya ”Battlefield”-spelet som kommer i oktober. Bakom står ett 50-mannateam som producerade 14 000 bildrutor på sju månader.

”Det är en ny satsning som vi gör med game trailers och där det finns mycket att göra framöver. Det blir nya kreativa utmaningar för oss”, säger Eva Mautino.

Hon har personligen ingen femårsplan utan tar ett år i taget.

”Planer är hur som helst till för att ändras. Jag räknar med att vi fortsätter att växa i samma takt som hittills.”

Fjolårets vinst på 700 000 kronor speglar tidigare års blygsamma resultat. Bolaget har oavbrutet återinvesterat i verksamheten, i såväl teknik som personalutbildning. Framöver vill dock Eva Mautino bygga upp en kassa för, som hon säger, regniga dagar.

”När jag kom hit var vi 100 personer, i dag är vi 144. Vi rekryterar hela tiden.”

Men talanger är knepiga att hitta och nästa år ska bolaget testa ett nytt sätt:

”Det har funkat med att folk jobbat hemifrån och nu ska vi fortsätta med ett slags hybridarbete där man även ska kunna jobba från annat land i perioder. Man ska inte behöva vara låst till Sverige”, säger Eva Mautino.

Eva Mautino Vd Important Looking Pirates Ålder; 41 år. Familj: Man, två barn, 6 och 7 år. Bor: Huddinge. Bakgrund: Kom till Sverige från Italien som utbytesstudent på gymnasiet. Läst medie- och kommunikationsvetenskap i Milano och gick därefter Hyper Island. Jobbat på Visual Arts och B-Reel i en rad olika roller i Stockholm, Los Angeles och London. Favoritstreamingserie: ”Jag skäms lite för att jag aldrig tittar klart på någon.”