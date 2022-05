Ubers resultat bättre än väntat men backar i förhandeln

Innehåll från Wint Annons

Programmeraren och entreprenören Iman Pouyas främsta drivkraft är tydlig: att använda teknik för att förenkla och skapa nytta för människor.

– Jag vill tillgängliggöra tekniken, göra den enkel att använda för människan på gatan. Som programmerare har jag tillgång till massor av coola verktyg och med hjälp av dem kan jag bygga saker som gör det enklare för andra. Många tycker att vi måste utbilda fler programmerare, jag tycker att vi ska ge folk bättre teknik som de kan använda själva istället. Det absolut roligaste är att se när andra kan gynnas av vår idé. När andra tycker att våra saker är grymma, säger Iman Pouya.

På liknande sätt resonerar den automatiserade bokföringstjänsten Wint. Idag är smart teknik, digitala lösningar och kommunikation en naturlig del av vardagen. Vi shoppar, identifierar oss och deklarerar via appar och mobilen, arbetar från olika platser i världen och får läkarråd via videosamtal. Men när det gäller bokföring har utvecklingen på många sätt stått still. Där ställer vi inte alls samma krav på snabbhet, effektivitet eller direktåterkoppling.

Med hjälp av teknik har Wint lyckats automatisera bokföringen och göra företagets data tillgänglig för ägaren. Det gör att du som företagare får full inblick och koll, samtidigt som du kan fokusera på ditt jobb istället för på krånglig ekonomiadministration.

Lätt beslut

För Iman Pouya var det ett enkelt beslut att börja använda Wint, redan från start. Alla hans 4 företag har Wint.

– I början, när ingen kände till mig, var det extra viktigt att visa att de bitar som borde vara enkla att hålla koll på faktiskt var i ordning. Med manuell bokföring blev det mycket arbete runt omkring och så fort vi blev några stycken i företaget blev det svårare. Med Wint kan jag släppa alla detaljer och lita på att allt är i ordning och uppdaterat. Saknas någon uppgift får jag veta det och redan nästa gång är även den detaljen automatiserad. Att hålla koll på småsaker tar mycket tid från min vardag, men det slipper jag med Wint. Det blir mycket tid som jag kan lägga på det jag gillar istället.

Ditt senaste företag, Nebulr, kommer släppa en ny SaaS-produkt var sjätte månad. Det låter intensivt, hinner du njuta av det du gör också?

– På sikt ska Nebulr bli ett av de mest innovativa bolagen i Sverige. Men just nu försöker jag njuta lite mer varje dag av att jag har sån tur att få jobba både med det jag tycker om och med människor jag tycker om. Jag får också så fantastiskt mycket energi av det jag gör. Vårt team är riktigt, riktigt bra, fullt av härliga och roliga människor. Jag tror att om vi bara fokar på att saker kommer bli bra, så blir de det. Det är mitt allmänna råd till dem som funderar på att satsa på en egen idé: Att tro mer på de möjliga bra utfallen än de dåliga. Och att lita på att du kan genomföra det.

