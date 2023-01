Twitter erbjuder gratis marknadsföring

De nya incitamenten kan användas för att köpa tweets som florerar under Super Bowl-veckan. Super Bowl är finalmatchen i fotbollsligan NFL och brukar vara Twitters största intäktsdag under året. Som en följd av detta är också många bolag måna om att marknadsföra sina produkter just kring matchen.

Twitter, som tidigare erbjudit att matcha annonsinvesteringar på en halv miljon dollar, har rullat ut de nya incitamenten i samband med att annonsintäkterna fortsatt att sina.

Bakgrunden är Elon Musks övertagande av bolaget och en oklarhet i vilken riktning plattformen kommer att gå. Många bolag har varit rädda att deras produkter kan komma att marknadsföras bredvid kontroversiellt innehåll.

Enligt analysfirman Sensortower ska drygt 75 av Twitters 100 främsta annonsköpare ha slutat spendera pengar på plattformen sedan Musks övertagande.